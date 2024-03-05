دبي بوابة لتوسع الشركات البرتغالية في الأسواق الإقليمية

تشارك 12 شركة برتغالية في معرض دبي للأخشاب 2024، الذي يقام خلال الفترة من 5 إلى 7 مارس في مركز دبي الدولي للمؤتمرات والمعارض. وقال فيتور بوكاس، رئيس الرابطة البرتغالية لصناعات الخشب والأثاث: «تعد دبي مركزاً رئيسياً لتوسع الشركات البرتغالية إلى مختلف أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا»، مؤكداً أن «حجم صادرات الخشب والأثاث البرتغالي إلى الإمارات تضاعف خلال الأعوام الأخيرة، ليصل إلى 26 مليون يورو بنهاية عام 2023».

وتحرص «الرابطة البرتغالية لصناعات الخشب والأثاث» AIMMP على المشاركة في معرض دبي للأخشاب بصفة سنوية، انطلاقاً من أهمية المعرض باعتباره الحدث الرائد في صناعة الأخشاب وأكسسوارات الأثاث وآلات النجارة، ومنصة مثالية للعلامات التجارية البرتغالية، لإظهار تميزها وجودتها العالية على الساحة العالمية.

وتحتل الرابطة البرتغالية موقع الصدارة في مجال الترويج لصناعة الخشب والأثاث البرتغالي في الأسواق العالمية، عبر الاستفادة من مشاركتها في معارض كبرى مثل معرض دبي للأخشاب، بهدف تسليط الضوء على عناصر الابتكار والاستدامة والتصميم الفائق، التي يتميز بها القطاع في البرتغال، وتتطلع الرابطة البرتغالية هذا العام إلى تعزيز مشاركتها من خلال إقامة معرض خاص، لإبراز إرث البرتغال في صناعة الأخشاب، وسيقدم المعرض رحلة تروي حكاية تاريخ البرتغال الغني ومعرفتها الواسعة في هذه الصناعة.

وأضاف فيتور«إن الرابطة تسعى للاستفادة من زخم النمو، الذي يشهده قطاع الضيافة والفنادق في دبي خصوصاً، والإمارات بصفة عامة، مشيراً إلى أن دبي تحتل مركز الصدارة إقليمياً من حيث الطلب على الأثاث الفندقي، في ظل دخول غرف فندقية جديدة إلى السوق».

وجدير بالذكر أن معرض دبي للأخشاب هذا العام يشكل فرصة استثنائية للرابطة والعلامات التجارية البرتغالية المشاركة لاستعراض المنتجات البرتغالية، التي تتمتع بتاريخ عريق، ويتضح التزام الرابطة بالترويج للصناعة البرتغالية، من خلال الباقة المتنوعة من المنتجات، التي تستعرضها في المعرض.