بلينكن: واشنطن تطلب من حماس القبول بوقف إطلاق نار فوري مع إسرائيل

دعا وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، الثلاثاء، حماس إلى القبول "بوقف إطلاق نار فوري" مع إسرائيل، فيما تجري الحركة الفلسطينية مباحثات مع وسطاء قطريين ومصريين في القاهرة.

وأكد بلينكن خلال لقاء مع رئيس الوزراء القطري في واشنطن: "لدينا فرصة لحصول وقف فوري لإطلاق النار يمكّن رهائن من العودة إلى ديارهم ولزيادة كبيرة في كمية المساعدات الإنسانية التي تصل إلى الفلسطينيين الذين هم بأمس الحاجة إليها، وبعد ذلك وضع الشروط الآيلة إلى حل دائم".

وأضاف: "على حماس اتخاذ القرارات حول ما إذا كانت مستعدة للانخراط في وقف إطلاق النار هذا".

وتعهد رئيس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني وهو وسيط رئيسي للتوصل إلى اتفاق، بالمثابرة لضمان حصول اتفاق.

وأكد "رغم المحاولات لتقويض جهود إحلال السلام نريد إحلال السلام، نريد أن تتوقف المعاناة الإنسانية، نريد أن نرى الرهائن يعودون إلى عائلاتهم".

كذلك، دعا بلينكن إسرائيل للسماح بدخول مزيد من المساعدات إلى قطاع غزة المحاصر، حيث حذرت منظمات دولية من خطر متنام بحصول مجاعة وحيث لجأت الولايات المتحدة إلى إلقاء مساعدات من الجو.

وأوضح بلينكن: "يجب أن تزيد إسرائيل كل السبل المتاحة وكل الوسائل لإيصال مساعدات إلى الأشخاص الذين يحتاجون إليها".

وحث إسرائيل إلى فتح مزيد من المعابر مع غزة والتحقق من أن المساعدة تصل إلى المحتاجين.

وقال بلينكن: "سنواصل الضغط من أجل ذلك يومياً، لأن الوضع على ما هو الآن غير مقبول بكل بساطة".