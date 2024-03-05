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بايدن: من الخطير جداً عدم التوصل لوقف إطلاق نار في غزة بحلول رمضان

3/5/2024 3:00:06 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

حذّر الرئيس الأمريكي جو بايدن الثلاثاء من وضع "خطير للغاية" إذا لم تتوصل إسرائيل وحركة حماس لوقف إطلاق نار في غزة بحلول شهر رمضان.

وقال بايدن في تصريح لصحافيين "إذا بلغنا ظروفا يستمر فيها ما يجري خلال رمضان، فقد تكون إسرائيل والقدس خطيرة للغاية"، مشددا على أن "لا أعذار" لإسرائيل في مواصلتها منع وصول مزيد من المساعدات إلى غزة.

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