بايدن: من الخطير جداً عدم التوصل لوقف إطلاق نار في غزة بحلول رمضان

بايدن: من الخطير جداً عدم التوصل لوقف إطلاق نار في غزة بحلول رمضان
التاريخ
3/5/2024 3:00:06 PM
(MENAFN
- Al-Bayan)
حذّر الرئيس الأمريكي جو بايدن الثلاثاء من وضع "خطير للغاية" إذا لم تتوصل إسرائيل وحركة حماس لوقف إطلاق نار في غزة بحلول شهر رمضان.
وقال بايدن في تصريح لصحافيين "إذا بلغنا ظروفا يستمر فيها ما يجري خلال رمضان، فقد تكون إسرائيل والقدس خطيرة للغاية"، مشددا على أن "لا أعذار" لإسرائيل في مواصلتها منع وصول مزيد من المساعدات إلى غزة.
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