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لم تفشل .. مصادر أمنية مصرية تكشف تطورات محادثات وقف إطلاق النار في غزة

3/5/2024 3:00:05 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

ذكرت مصادر أمنية مصرية اليوم الثلاثاء، أن المحادثات بشأن وقف مؤقت لإطلاق النار في غزة لم تفشل وما زالت مستمرة.

وأفادت المصادر بأن حركة حماس والأطراف الأخرى المنخرطة لم تنسحب من المحادثات.

وترددت تقارير إعلامية في وقت سابق أشارت إلى أن حركة (حماس) أعلنت فشل المفاوضات.

ورغم ذلك لم يؤكد ممثلون لحركة حماس هذا لدى سؤال من (د.ب.أ) بشأن ذلك .

وحصلت (د.ب.أ) على معلومات مفادها أن المحادثات في مرحلة متقدمة، وقد تتمخض عن اتفاق لوقف إطلاق النار في غضون أيام لتسهيل عملية تبادل للرهائن الإسرائيليين والأسرى الفلسطينيين.

وبحسب التقرير، لم يتم تحقيق نجاح بعد بسبب "خلاف إسرائيلي داخلي". وأشار التقرير إلى أن العقبات المتبقية "هامشية".

ويتفاوض في القاهرة ممثلون من الولايات المتحدة وقطر ومصر للتوصل إلى وقف مؤقت لإطلاق النار مع حركة حماس. ولا تشارك إسرائيل بصورة مباشرة في المحادثات.

ويطالب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالحصول على قائمة أسماء المحتجزين الذين ما زالوا لدى حماس، من بين أمور أخرى.


ورغم ذلك، ذكر مسؤولو حماس أنهم لا يمكنهم تأكيد هوية الرهائن الذين ما زالوا على قيد الحياة بسبب الهجمات الإسرائيلية.


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