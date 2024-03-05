أول تعليق من حماس حول مفاوضات وقف اطلاق النار قبل رمضان في غزة

أكد القيادي في حركة حماس أسامة حمدان الثلاثاء إن مسار المباحثات مع إسرائيل للتوصل إلى هدنة في قطاع غزة "لن نسمح بأن يكون مفتوحا بلا أفق" في وقت يجهد فيه الوسطاء للتوصل إلى اتفاق لوقف القتال قبل بداية شهر رمضان.

وأكد حمدان خلال مؤتمر صحافي في بيروت "لن نسمح بأن يكون مسار المفاوضات مفتوحا بلا أفق مع استمرار العدوان وحرب التجويع ضد شعبنا" مشددا على أن "ما فشل العدو في تحقيقه في ميدان القتال، لن يحققه على طاولة المفاوضات".



وأكد

حمدان أن

عملية تبادل الرهائن الإسرائيليين والسجناء الفلسطينيين لا يمكن أن تحدث إلا بعد إعلان وقف إطلاق النار.

وتأتي التصريحات في وقت تتواصل فيه محادثات وقف إطلاق النار في القاهرة بمشاركة حماس ومصر وقطر دون أي مؤشر على تحقيق انفراجة.

وأعلن حمدان مجددا خلال مؤتمر صحفي في بيروت شروط الحركة للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار والتي تشمل إنهاء الهجوم العسكري الإسرائيلي وانسحاب القوات الإسرائيلية من قطاع غزة وعودة النازحين الفلسطينيين إلى منازلهم التي فروا منها إلى مناطق أخرى من غزة.

وقال حمدان "تم خلال اليومين الماضيين تقديم رؤية الحركة وموقفها من المقترح الذي قدمه لنا الأخوة الوسطاء المصريون والقطريون نهاية الأسبوع الماضي، وأكدنا فيه على شروطنا في وقف إطلاق النار والانسحاب الكامل من القطاع وعودة النازحين إلى المناطق التي نزحوا منها وخاصة (عودتهم) إلى الشمال".

وأضاف "نقول لبايدن والإدارة الأمريكية إن الأهم هو أن توقفوا تزويد جيش الاحتلال... بالسلاح والقذائف والصواريخ التي تنهال على رؤوس أهلنا العزل".