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أطباء أوروبيون عائدون من غزة يتحدثون عن الواقع الصحي في القطاع

3/5/2024 2:46:23 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) بروكسل - 5 - 3 (كونا) -- عرض تجمع الاطباء الفلسطينيين في أوروبا اليوم الثلاثاء صورة عن واقع الخدمات الطبية والاغاثية في قطاع غزة في ظل تواصل قصف الكيان الاسرائيلي المحتل على المدنيين.
جاء ذلك خلال ندوة استضافها البرلمان الاوروبي حيث تحدث أعضاء البعثة الطبية لتجمع الاطباء الفلسطينيين في اوروبا فرع فرنسا (منظمة أهلية اوروبية) بعد أن عادوا الى فرنسا عقب قضاء أسبوعين من العمل الميداني بالمستشفى الأوروبي في مدينة خان يونس بقطاع غزة.
وفي هذا السياق تحدث أحد أعضاء البعثة الدكتور اندريه باسكال لوكالة الانباء الكويتية (كونا) عقب انتهاء الموتمر عن طبيعة الاصابات وخطورتها والشعور الذي ينتابهم كأطباء امام عدم القدرة على معالجتها في ظل نقص أبسط مواد التخدير بسبب الحصار وتدمير اكثر من 60 بالمئة من القدرات الطبية في غزة.
وحول الوضع الطبي العام في غزة أشار باسكال الى ان ثلاثة مستشفيات فقط من بين 35 في غزة لا تزال لديها القدرة على تقديم فقط الحد الادنى من الخدمات الطبية.
من جهتها قالت الطبيبة انا ميراندا من اسبانيا ان تنظيم هذا المؤتمر يندرج في اطار التأثير على البرلمانيين الاوروبيين من خلال الشهادات والصور الحية لمعاناة المدنيين في غزة الامر الذي من شأنه ان يغير من مواقفهم وان يدعوهم للمطالبة بوقف فوري لاطلاق النار.
وأكدت ميراندا أن غالبية المداخلات لفتت الى أن الاوضاع الاغاثية في غزة كارثية وان المستشفيات خارجة عن الخدمة اما الاطباء والطواقم الطبية فهي تعمل في ظروف شبه مستحيلة بل لن يكون بإمكانها مواصلة العمل بسبب حاجتها الى المواد الاولية والمساعدات العاجلة.
بدوره ذكر نائب رئيس البعثة الفلسطينية لدى الاتحاد الاوروبي عادل العطية ل(كونا) ان الفعالية تهدف لحشد دعم البرلمان الاوروبي والتأثير على مواقفه من خلال الاستماع لشهادات حية من الاطباء الذين عاشوا تجربة الحرب في غزة.
وقدم اعضاء البعثة الطبية على مدى اسبوعين خبراتهم وساهموا في علاج عشرات المصابين بجروح خطيرة جنبا إلى جنب مع زملائهم الفلسطينيين كما أخذوا معهم معدات طبية وأدوية بما في ذلك أدوية التخدير ومسكنات الألم والمضادات الحيوية.
واعرب تجمع الاطباء الفلسطينيين في اوروبا عن عزمهم على مواصلة إرسال البعثات الطبية الى غزة وضمان وجود طبي دائم لمساعدة الاطباء الفلسطينيين على الأرض والذين أنهكتهم خمسة أشهر من العمل المتواصل. (النهاية)

ح ت ص / ر ج



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