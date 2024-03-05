أطباء أوروبيون عائدون من غزة يتحدثون عن الواقع الصحي في القطاع

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- Kuwait News Agency (KUNA)) بروكسل - 5 - 3 (كونا) -- عرض تجمع الاطباء الفلسطينيين في أوروبا اليوم الثلاثاء صورة عن واقع الخدمات الطبية والاغاثية في قطاع غزة في ظل تواصل قصف الكيان الاسرائيلي المحتل على المدنيين.
جاء ذلك خلال ندوة استضافها البرلمان الاوروبي حيث تحدث أعضاء البعثة الطبية لتجمع الاطباء الفلسطينيين في اوروبا فرع فرنسا (منظمة أهلية اوروبية) بعد أن عادوا الى فرنسا عقب قضاء أسبوعين من العمل الميداني بالمستشفى الأوروبي في مدينة خان يونس بقطاع غزة.
وفي هذا السياق تحدث أحد أعضاء البعثة الدكتور اندريه باسكال لوكالة الانباء الكويتية (كونا) عقب انتهاء الموتمر عن طبيعة الاصابات وخطورتها والشعور الذي ينتابهم كأطباء امام عدم القدرة على معالجتها في ظل نقص أبسط مواد التخدير بسبب الحصار وتدمير اكثر من 60 بالمئة من القدرات الطبية في غزة.
وحول الوضع الطبي العام في غزة أشار باسكال الى ان ثلاثة مستشفيات فقط من بين 35 في غزة لا تزال لديها القدرة على تقديم فقط الحد الادنى من الخدمات الطبية.
من جهتها قالت الطبيبة انا ميراندا من اسبانيا ان تنظيم هذا المؤتمر يندرج في اطار التأثير على البرلمانيين الاوروبيين من خلال الشهادات والصور الحية لمعاناة المدنيين في غزة الامر الذي من شأنه ان يغير من مواقفهم وان يدعوهم للمطالبة بوقف فوري لاطلاق النار.
وأكدت ميراندا أن غالبية المداخلات لفتت الى أن الاوضاع الاغاثية في غزة كارثية وان المستشفيات خارجة عن الخدمة اما الاطباء والطواقم الطبية فهي تعمل في ظروف شبه مستحيلة بل لن يكون بإمكانها مواصلة العمل بسبب حاجتها الى المواد الاولية والمساعدات العاجلة.
بدوره ذكر نائب رئيس البعثة الفلسطينية لدى الاتحاد الاوروبي عادل العطية ل(كونا) ان الفعالية تهدف لحشد دعم البرلمان الاوروبي والتأثير على مواقفه من خلال الاستماع لشهادات حية من الاطباء الذين عاشوا تجربة الحرب في غزة.
وقدم اعضاء البعثة الطبية على مدى اسبوعين خبراتهم وساهموا في علاج عشرات المصابين بجروح خطيرة جنبا إلى جنب مع زملائهم الفلسطينيين كما أخذوا معهم معدات طبية وأدوية بما في ذلك أدوية التخدير ومسكنات الألم والمضادات الحيوية.
واعرب تجمع الاطباء الفلسطينيين في اوروبا عن عزمهم على مواصلة إرسال البعثات الطبية الى غزة وضمان وجود طبي دائم لمساعدة الاطباء الفلسطينيين على الأرض والذين أنهكتهم خمسة أشهر من العمل المتواصل. (النهاية)
ح ت ص / ر ج
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