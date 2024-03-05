وزير بريطاني يشيد بالخطوات التي تتخذها دولة الكويت لتشجيع بيئة الاستثمار

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) من مروان بلطرش
لندن - 5 - 3 (كونا)-- أشاد وزير الدولة البريطاني لشؤون الأعمال والتجارة لورد دومنيك جونسون اليوم الثلاثاء بالخطوات التي تتخذها دولة الكويت بقيادة سمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح لتشجيع الاستثمار وتسهيله ضمن جهود تنويع مصادر الاقتصاد.
وأكد لورد جونسون في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) على هامش مؤتمر (الاستثمار الكويتي) في لندن أن توقيع اتفاقية الشراكة الجديدة بين الكويت وبريطانيا العام الماضي خلال زيارة سمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح عندما كان وليا للعهد بدأت بإعطاء دفعة قوية للاستثمارات الثنائية وستنقلها عن قريب إلى آفاق أرحب.
ورأى أن الحكومة الكويتية تقوم بخطوات كبيرة لجعل بيئة الاستثمار أكثر جاذبية وأكثر سهولة واصفا الاستثمارات الكويتية في المملكة المتحدة ب "المميزة والاستثنائية" بما يعكس خصوصية أواصر الشراكة الاقتصادية بينهما والتي تعود بالمنفعة على الجانبين.
وأكد لورد جونسون في هذا الصدد أن الشراكة بين البلدين لاسيما في طبيعتها الفريدة عبر أنشطة صندوق الاستثمار الكويتي في لندن تعد الأقدم في العالم ولا يوجد مثيل لها في أي دولة في العالم.
وقال إنه "لا يوجد شراكة مماثلة من حيث ارتباط المشاريع الاستثمارية في أي بلد مع هيئة مالية واحدة ما تزال تنشط فيه منذ أكثر من 70 عاما".
ونوه لورد جونسون في هذا الإطار بتنوع الاستثمارات الكويتية في الأعوام الأخيرة وما شهدته من تطور كبير وتوسع لافت نحو مجالات جديدة مهمة مثل الطاقة النظيفة والذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا الخدمات المالية والتأمينات.
وبين أن الاستثمارات الكويتية ذات أهمية "بالغة" بالنسبة للسوق البريطاني الذي يظل بحاجة إلى تدفقات استثمارية مستمرة معتبرا أن الكويت تستفيد أيضا من الخبرة والتكنولوجيا البريطانية التي يمكن نقلها لتطوير الاقتصاد الكويتي والاعتماد عليها لخلق فرص العمل للأجيال المقبلة وبخاصة الطلاب الدارسين في الخارج عموما وبريطانيا على وجه خاص.
وكان لورد جونسون شارك في جلسة نقاشية ضمن المؤتمر بعنوان "125 عاما على الشراكة الكويتية - البريطانية" أشاد فيها بعمق وعراقة العلاقات بين البلدين الصديقين وتطورها الايجابي على مر العقود الماضية.
وتناولت الجلسة التي شارك فيها مساعد وزير الخارجية الكويتي لشؤون أوروبا السفير صادق معرفي وسفير دولة الكويت في بريطانيا بدر العوضي بجانب سفيرة بريطانيا في الكويت بيليندا لويس مستقبل علاقات البلدين وسبل تعزيزها وتطويرها.
وتم التطرق خلال المناقشات لاسيما في الجلستين الأخيرتين بعنوان "التمويل والاستثمار: تعزيز العلاقات الثنائية" و "التقدم التكنولوجي والابتكار الرقمي" لدور مكتب الاستثمار الكويتي في لندن وأهميته في ترسيخ الشراكة الاقتصادية بجانب دور القطاع الخاص في تعزيز ذلك.
يذكر أن المؤتمر شهد مشاركة كبيرة من جانب الوزارء والمسؤولين من البلدين يتقدمهم وزير المالية وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار الدكتور أنور المضف ومساعد وزير الخارجية لشؤون أوروبا السفير صادق معرفي.
وعن الجانب البريطاني شارك وزير الدولة لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لورد طارق احمد ووزير الدولة لشؤون الأعمال والتجارة لورد دومنيك جونسون إضافة إلى خبراء ورجال أعمال وممثلين عن القطاع الخاص من البلدين. (النهاية)
م ر ن / م م ج
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