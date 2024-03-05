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وزير بريطاني يشيد بالخطوات التي تتخذها دولة الكويت لتشجيع بيئة الاستثمار

3/5/2024 2:46:23 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) من مروان بلطرش
لندن - 5 - 3 (كونا)-- أشاد وزير الدولة البريطاني لشؤون الأعمال والتجارة لورد دومنيك جونسون اليوم الثلاثاء بالخطوات التي تتخذها دولة الكويت بقيادة سمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح لتشجيع الاستثمار وتسهيله ضمن جهود تنويع مصادر الاقتصاد.
وأكد لورد جونسون في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) على هامش مؤتمر (الاستثمار الكويتي) في لندن أن توقيع اتفاقية الشراكة الجديدة بين الكويت وبريطانيا العام الماضي خلال زيارة سمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح عندما كان وليا للعهد بدأت بإعطاء دفعة قوية للاستثمارات الثنائية وستنقلها عن قريب إلى آفاق أرحب.
ورأى أن الحكومة الكويتية تقوم بخطوات كبيرة لجعل بيئة الاستثمار أكثر جاذبية وأكثر سهولة واصفا الاستثمارات الكويتية في المملكة المتحدة ب "المميزة والاستثنائية" بما يعكس خصوصية أواصر الشراكة الاقتصادية بينهما والتي تعود بالمنفعة على الجانبين.
وأكد لورد جونسون في هذا الصدد أن الشراكة بين البلدين لاسيما في طبيعتها الفريدة عبر أنشطة صندوق الاستثمار الكويتي في لندن تعد الأقدم في العالم ولا يوجد مثيل لها في أي دولة في العالم.
وقال إنه "لا يوجد شراكة مماثلة من حيث ارتباط المشاريع الاستثمارية في أي بلد مع هيئة مالية واحدة ما تزال تنشط فيه منذ أكثر من 70 عاما".
ونوه لورد جونسون في هذا الإطار بتنوع الاستثمارات الكويتية في الأعوام الأخيرة وما شهدته من تطور كبير وتوسع لافت نحو مجالات جديدة مهمة مثل الطاقة النظيفة والذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا الخدمات المالية والتأمينات.
وبين أن الاستثمارات الكويتية ذات أهمية "بالغة" بالنسبة للسوق البريطاني الذي يظل بحاجة إلى تدفقات استثمارية مستمرة معتبرا أن الكويت تستفيد أيضا من الخبرة والتكنولوجيا البريطانية التي يمكن نقلها لتطوير الاقتصاد الكويتي والاعتماد عليها لخلق فرص العمل للأجيال المقبلة وبخاصة الطلاب الدارسين في الخارج عموما وبريطانيا على وجه خاص.
وكان لورد جونسون شارك في جلسة نقاشية ضمن المؤتمر بعنوان "125 عاما على الشراكة الكويتية - البريطانية" أشاد فيها بعمق وعراقة العلاقات بين البلدين الصديقين وتطورها الايجابي على مر العقود الماضية.
وتناولت الجلسة التي شارك فيها مساعد وزير الخارجية الكويتي لشؤون أوروبا السفير صادق معرفي وسفير دولة الكويت في بريطانيا بدر العوضي بجانب سفيرة بريطانيا في الكويت بيليندا لويس مستقبل علاقات البلدين وسبل تعزيزها وتطويرها.
وتم التطرق خلال المناقشات لاسيما في الجلستين الأخيرتين بعنوان "التمويل والاستثمار: تعزيز العلاقات الثنائية" و "التقدم التكنولوجي والابتكار الرقمي" لدور مكتب الاستثمار الكويتي في لندن وأهميته في ترسيخ الشراكة الاقتصادية بجانب دور القطاع الخاص في تعزيز ذلك.
يذكر أن المؤتمر شهد مشاركة كبيرة من جانب الوزارء والمسؤولين من البلدين يتقدمهم وزير المالية وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار الدكتور أنور المضف ومساعد وزير الخارجية لشؤون أوروبا السفير صادق معرفي.
وعن الجانب البريطاني شارك وزير الدولة لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لورد طارق احمد ووزير الدولة لشؤون الأعمال والتجارة لورد دومنيك جونسون إضافة إلى خبراء ورجال أعمال وممثلين عن القطاع الخاص من البلدين. (النهاية)

م ر ن / م م ج



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