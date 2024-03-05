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مقتل ثلاثة أشخاص في غارة شنها الاحتلال على بلدة جنوبي لبنان

3/5/2024 2:46:23 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) بيروت – 5 – 3 (كونا) –- قالت (الوكالة الوطنية للاعلام) اللبنانية اليوم الثلاثاء إن ثلاثة أشخاص قتلوا في غارة جوية شنها طيران الاحتلال الاسرائيلي على بلدة (حولا) جنوبي لبنان.
وذكرت الوكالة في بيان أن ثلاثة اشخاص من عائلة واحدة قتلوا في غارة استهدفت منزلا مؤلفا من طابقين في (حولا) باطلاق صاروخين من نوع (جو -ارض) ما ادى الى تدميره بالكامل.
وأضافت أن جيش الاحتلال شن غارات على بلدتي (طيرحرفا) و(الضهيرة) ومحيط بلدة (كفرا) واستهدفت منزلا في بلدة (الضهيرة).
وأشارت الى ان غارات الاحتلال طالت "حي الرجم" في (عيتا الشعب) و(حي البركة) في بلدة (مجدل زون) واطراف بلدة (زبقين).
وقالت الوكالة في بيان منفصل إن الطيران الحربي للاحتلال ألقى بالونات حرارية وخرق جدار الصوت في أجواء عدد من المناطق والبلدات الجنوبية.
واضافت ان بلدة (الوزاني) وخراج بلدة (سردا) واطراف بلدتي (دبل وعيتا الشعب) تعرضوا لقصف مدفعي من قوات الاحتلال الاسرائيلي الذي شمل ايضا بلدات (طيرحرفا) و(شيحين) و(الضهيرة).
وبينت أن القصف المدفعي للاحتلال طال بساتين في بلدة (الوزاني) الحدودية وادى الى اصابة شخص واحد بجروح وقد تعرضت البلدة ايضا لعملية تمشيط من قبل جيش الاحتلال بالأسلحة الرشاشة.
ونقلت الوكالة الوطنية للاعلام عن (المقاومة) القول في بيان منفصل إنها استهدفت دبابة ‏(ميركافا) في مستوطن ة(نطوعا) ب"صاروخ موجه ‏وأصابوها إصابة مباشرة وأوقعوا طاقمها بين قتيل وجريح".
وأضافت الوكالة أن "المقاومة" استهدفت ايضا قوة ‏عسكرية في موقع (بركة ريشا) بضربة صاروخية وتجمعا للجنود على (تلة الطيحات) بالأسلحة الصاروخية اضافة الى استهداف مستوطنة (كريات شمونة) وموقع (رويسات العلم).
وذكرت أن "المقاومة" استهدفت مقر ‌‏قيادة اللواء الشرقي 769 في ثكنة (كريات شمونه) اضافة الى استهداف انتشار لجنود الاحتلال خلف موقع (البغدادي) وقد استهدفوا فجرا قوة عسكرية للاحتلال في محيط موقع (الراهب) بقذائف المدفعية.
وتتواصل المواجهات العسكرية بين قوات الاحتلال و"المقاومة" في المناطق الجنوبية وعند الحدود مع فلسطين المحتلة بشكل يومي وبوتيرة متواصلة منذ انطلاق عملية (طوفان الأقصى) في السابع من أكتوبر الماضي. (النهاية)

ا ي ب / م ع ح ع



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