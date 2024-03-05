مقتل ثلاثة أشخاص في غارة شنها الاحتلال على بلدة جنوبي لبنان

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) بيروت – 5 – 3 (كونا) –- قالت (الوكالة الوطنية للاعلام) اللبنانية اليوم الثلاثاء إن ثلاثة أشخاص قتلوا في غارة جوية شنها طيران الاحتلال الاسرائيلي على بلدة (حولا) جنوبي لبنان.
وذكرت الوكالة في بيان أن ثلاثة اشخاص من عائلة واحدة قتلوا في غارة استهدفت منزلا مؤلفا من طابقين في (حولا) باطلاق صاروخين من نوع (جو -ارض) ما ادى الى تدميره بالكامل.
وأضافت أن جيش الاحتلال شن غارات على بلدتي (طيرحرفا) و(الضهيرة) ومحيط بلدة (كفرا) واستهدفت منزلا في بلدة (الضهيرة).
وأشارت الى ان غارات الاحتلال طالت "حي الرجم" في (عيتا الشعب) و(حي البركة) في بلدة (مجدل زون) واطراف بلدة (زبقين).
وقالت الوكالة في بيان منفصل إن الطيران الحربي للاحتلال ألقى بالونات حرارية وخرق جدار الصوت في أجواء عدد من المناطق والبلدات الجنوبية.
واضافت ان بلدة (الوزاني) وخراج بلدة (سردا) واطراف بلدتي (دبل وعيتا الشعب) تعرضوا لقصف مدفعي من قوات الاحتلال الاسرائيلي الذي شمل ايضا بلدات (طيرحرفا) و(شيحين) و(الضهيرة).
وبينت أن القصف المدفعي للاحتلال طال بساتين في بلدة (الوزاني) الحدودية وادى الى اصابة شخص واحد بجروح وقد تعرضت البلدة ايضا لعملية تمشيط من قبل جيش الاحتلال بالأسلحة الرشاشة.
ونقلت الوكالة الوطنية للاعلام عن (المقاومة) القول في بيان منفصل إنها استهدفت دبابة (ميركافا) في مستوطن ة(نطوعا) ب"صاروخ موجه وأصابوها إصابة مباشرة وأوقعوا طاقمها بين قتيل وجريح".
وأضافت الوكالة أن "المقاومة" استهدفت ايضا قوة عسكرية في موقع (بركة ريشا) بضربة صاروخية وتجمعا للجنود على (تلة الطيحات) بالأسلحة الصاروخية اضافة الى استهداف مستوطنة (كريات شمونة) وموقع (رويسات العلم).
وذكرت أن "المقاومة" استهدفت مقر قيادة اللواء الشرقي 769 في ثكنة (كريات شمونه) اضافة الى استهداف انتشار لجنود الاحتلال خلف موقع (البغدادي) وقد استهدفوا فجرا قوة عسكرية للاحتلال في محيط موقع (الراهب) بقذائف المدفعية.
وتتواصل المواجهات العسكرية بين قوات الاحتلال و"المقاومة" في المناطق الجنوبية وعند الحدود مع فلسطين المحتلة بشكل يومي وبوتيرة متواصلة منذ انطلاق عملية (طوفان الأقصى) في السابع من أكتوبر الماضي. (النهاية)
ا ي ب / م ع ح ع
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