الأمين العام للجامعة العربية ورئيس وزراء أرمينيا يبحثان سبل الارتقاء بالعلاقات بين الجانبين

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- Kuwait News Agency (KUNA)) القاهرة - 5 - 3 (كونا) -- بحث الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط مع رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان اليوم الثلاثاء سبل الارتقاء بالعلاقات بين الجانبين في العديد من المجالات.
وذكرت الجامعة العربية في بيان ان ابوالغيط اكد خلال لقائه باشينيان صلابة العلاقات التاريخية بين ارمينيا والعالم العربي باعتبارها شريكا رئيسيا في منطقة القوقاز.
وأعرب أبو الغيط عن تقديره للمواقف الأرمينية الداعمة للقضية الفلسطينية مؤكدا ثقته في أن أرمينيا ستواصل دورها التقليدي دعما للسلم والامن والاستقرار في المنطقة العربية.
من جانبه استعرض رئيس الوزراء الأرميني آخر تطورات أزمة اقليم (ناغورنو كاراباخ) المتنازع عليه مع أذربيجان حيث قدم شرحا للمبادرات التي تطرحها بلاده لتحقيق السلام فضلا عن مبادئ اتفاق السلام المنتظر تنفيذه بين الطرفين.
وأكد باشينيان حرصه على تطوير علاقات بلاده مع الدول العربية وتوسيع رقعة التعاون السياسي مع العالم العربي تحت مظلة الجامعة العربية. (النهاية)
م ف م / ر ج
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