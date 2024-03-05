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الأمين العام للجامعة العربية ورئيس وزراء أرمينيا يبحثان سبل الارتقاء بالعلاقات بين الجانبين

3/5/2024 2:46:23 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) القاهرة - 5 - 3 (كونا) -- بحث الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط مع رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان اليوم الثلاثاء سبل الارتقاء بالعلاقات بين الجانبين في العديد من المجالات.
وذكرت الجامعة العربية في بيان ان ابوالغيط اكد خلال لقائه باشينيان صلابة العلاقات التاريخية بين ارمينيا والعالم العربي باعتبارها شريكا رئيسيا في منطقة القوقاز.
وأعرب أبو الغيط عن تقديره للمواقف الأرمينية الداعمة للقضية الفلسطينية مؤكدا ثقته في أن أرمينيا ستواصل دورها التقليدي دعما للسلم والامن والاستقرار في المنطقة العربية.
من جانبه استعرض رئيس الوزراء الأرميني آخر تطورات أزمة اقليم (ناغورنو كاراباخ) المتنازع عليه مع أذربيجان حيث قدم شرحا للمبادرات التي تطرحها بلاده لتحقيق السلام فضلا عن مبادئ اتفاق السلام المنتظر تنفيذه بين الطرفين.
وأكد باشينيان حرصه على تطوير علاقات بلاده مع الدول العربية وتوسيع رقعة التعاون السياسي مع العالم العربي تحت مظلة الجامعة العربية. (النهاية)

م ف م / ر ج



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