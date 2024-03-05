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رئيس الوزراء اليمني يشيد بالمواقف الخليجية المشرفة والمخلصة تجاه شعب اليمن

3/5/2024 2:46:23 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) عدن - 5 - 3 (كونا) -- أشاد رئيس الوزراء اليمني أحمد بن مبارك اليوم الثلاثاء بالمواقف المشرفة والمخلصة لدول مجلس التعاون الخليجي ووقوفها الدائم بجانب الشعب اليمني في مختلف الظروف.
وذكرت وكالة الأنباء اليمنية الحكومية (سبأ) أن ذلك جاء في اتصال هاتفي أجراه بن مبارك الذي يشغل أيضا منصب وزير الخارجية اليمني مع الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي بحثا خلاله الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين والتطورات الجارية في البحر الأحمر وآخرها غرق السفينة (روبيمار).
ورحب بن مبارك في البيان الصادر عن المجلس الوزاري لمجلس التعاون المنعقد أخيرا في الرياض وما تضمنه من دعم قوي لليمن ودعوته لاتخاذ موقف حازم تجاه ممارسات الحوثيين التي تتعارض مع جهود الأمم المتحدة ودول المنطقة لإحلال السلام.
وثمن بن مبارك دور الأمانة العامة لمجلس التعاون وما تبديه من استعداد دائم لإسناد جهود الحكومة اليمنية على مختلف الأصعدة وحرصها على إعادة ترتيب ملفات التعاون المشترك بحسب الأولويات الملحة.
وأشار إلى التحديات الماثلة أمام الحكومة وخطط التعامل معها والدعم المطلوب من دول مجلس التعاون وشركاء اليمن في التنمية لتجاوزها.
ولفت إلى الاصلاحات الاقتصادية والخدمية التي تنفذها الحكومة بدعم من مجلس القيادة الرئاسي ومساهمات دول الخليج على كافة المستويات.
من جانبه أكد البديوي دعم دول مجلس التعاون للحكومة اليمنية وحرصها على حشد الجهود لتقديم كل أوجه الدعم للحكومة اليمنية للقيام بدورها والايفاء بالتزاماتها وتخفيف معاناة اليمنيين.
وشدد على الموقف الثابت لمجلس التعاون بشأن دعم الجهود الإقليمية والأممية والدولية لإنهاء الأزمة اليمنية من خلال الحل السياسي المستند إلى المرجعيات الثلاث. (النهاية)

س ن ص / ر س




MENAFN05032024000071011013ID1107938944

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