رئيس الوزراء اليمني يشيد بالمواقف الخليجية المشرفة والمخلصة تجاه شعب اليمن

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- Kuwait News Agency (KUNA)) عدن - 5 - 3 (كونا) -- أشاد رئيس الوزراء اليمني أحمد بن مبارك اليوم الثلاثاء بالمواقف المشرفة والمخلصة لدول مجلس التعاون الخليجي ووقوفها الدائم بجانب الشعب اليمني في مختلف الظروف.
وذكرت وكالة الأنباء اليمنية الحكومية (سبأ) أن ذلك جاء في اتصال هاتفي أجراه بن مبارك الذي يشغل أيضا منصب وزير الخارجية اليمني مع الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي بحثا خلاله الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين والتطورات الجارية في البحر الأحمر وآخرها غرق السفينة (روبيمار).
ورحب بن مبارك في البيان الصادر عن المجلس الوزاري لمجلس التعاون المنعقد أخيرا في الرياض وما تضمنه من دعم قوي لليمن ودعوته لاتخاذ موقف حازم تجاه ممارسات الحوثيين التي تتعارض مع جهود الأمم المتحدة ودول المنطقة لإحلال السلام.
وثمن بن مبارك دور الأمانة العامة لمجلس التعاون وما تبديه من استعداد دائم لإسناد جهود الحكومة اليمنية على مختلف الأصعدة وحرصها على إعادة ترتيب ملفات التعاون المشترك بحسب الأولويات الملحة.
وأشار إلى التحديات الماثلة أمام الحكومة وخطط التعامل معها والدعم المطلوب من دول مجلس التعاون وشركاء اليمن في التنمية لتجاوزها.
ولفت إلى الاصلاحات الاقتصادية والخدمية التي تنفذها الحكومة بدعم من مجلس القيادة الرئاسي ومساهمات دول الخليج على كافة المستويات.
من جانبه أكد البديوي دعم دول مجلس التعاون للحكومة اليمنية وحرصها على حشد الجهود لتقديم كل أوجه الدعم للحكومة اليمنية للقيام بدورها والايفاء بالتزاماتها وتخفيف معاناة اليمنيين.
وشدد على الموقف الثابت لمجلس التعاون بشأن دعم الجهود الإقليمية والأممية والدولية لإنهاء الأزمة اليمنية من خلال الحل السياسي المستند إلى المرجعيات الثلاث. (النهاية)
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