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(صباح الأحمد للموهبة) يشارك ب8 ابتكارات كويتية بالنسخة الثالثة من (مؤتمر ليب) بالرياض

3/5/2024 2:46:23 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) من خالد الشمري
الرياض - 5 - 3 (كونا) -- شارك مركز صباح الأحمد للموهبة والإبداع أحد مراكز مؤسسة الكويت للتقدم العلمي في النسخة الثالثة من (مؤتمر ليب) بالرياض بثمانية ابتكارات كويتية.
وقال مدير عام مركز صباح الأحمد للموهبة والإبداع ندا الديحاني في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن المشاركة في هذا المؤتمر الذي يعد الأكبر من نوعه في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا مهمة جدا مشيرا إلى أنه في شهر فبراير فقط كان مجموع الاستثمارات في الابتكارات والمشاريع الناشئة في هذا المجال 81 مليون دولار أقل من خمسة بالمئة منها كانت للمشاريع الكويتية.
وأفاد بأن دورنا في مركز صباح الأحمد للموهبة والإبداع يتمثل في دعم وإبراز المشاريع الكويتية عبر إشراكهم في المؤتمرات لزيادة نسبة الاستثمار وتعزيز فرص المبادرين للتوسع في السوقين المحلي والاقليمي.
من جهتها قالت خبير الابتكار وريادة الاعمال في زين الكويت هيا المانع في تصريح مماثل ان تواجد زين في المؤتمر لدعم المبادرين الكويتيين ضمن برنامج "وطن الابتكار" بالشراكة مع مركز صباح الاحمد للموهبة والابداع أحد مراكز مؤسسة الكويت للتقدم العلمي.
واعربت عن فخرها بمشاركة المبدعين الكويتيين في هذا المؤتمر العالمي ضمن اكثر من 1800 مشارك من مختلف دول العالم من بينها شركات عالمية كبرى موضحة انه فرصة للمبادرين والمشاركين في التواصل مع الشركات لطرح ابتكاراتهم عليها. (النهاية)

خ ن ش / م م ج




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