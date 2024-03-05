(سنتكوم): إنزال جوي إضافي للمساعدات الإنسانية إلى غزة بالتعاون مع الأردن

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 5 - 3 (كونا) -– أعلنت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم) اليوم الثلاثاء أنها قامت بالتعاون مع الأردن بإنزال جوي مشترك للمساعدات الإنسانية على شمال قطاع غزة وذلك لتوفير الاغاثة الاساسية للمدنيين المتضررين من النزاع المستمر.
وذكرت (سنتكوم) في بيان صحفي أن العملية المشتركة شملت طائرات (سي-130) التابعة للقوات الجوية الأمريكية وجنود من الجيش الأمريكي متخصصين في الإنزال الجوي لإمدادات المساعدات الإنسانية الأمريكية والأردنية.
وأضاف البيان أنه تم إسقاط أكثر من 36800 وجبة في شمال غزة وهي منطقة ذات حاجة ماسة مما سمح للمدنيين بالوصول إلى المساعدات الحيوية.
وأشار إلى أن عمليات الإنزال الجوي الإنسانية تسهم في الجهود المستمرة التي تبذلها الولايات المتحدة والاردن لتوفير المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة لسكان غزة مؤكدا انه سيتم تنظيم عمليات اخرى في المستقبل لتقديم المعونة للشعب الفلسطيني.
وقال البيان إن تلك العمليات تعد جزءا من جهد مستمر لإيصال المزيد من المساعدات إلى غزة عن طريق توسيع تدفق المساعدات عبر الممرات البرية.
وكانت (سنتكوم) قد أعلنت يوم السبت الماضي أنها نفذت مع القوات الجوية الاردنية اول عملية انزال جوي مشترك للمساعدات الانسانية للمدنيين في غزة.
يذكر أن الإدارة الأمريكية أكدت مرارا أنها تريد إدخال مزيد من المساعدات الإنسانية إلى غزة لكن الكيان المحتل ظل يعرقل وصول المساعدات إلى السكان الذين يواجهون خطر المجاعة حسب الأمم المتحدة. (النهاية)
ا م م / م م ج
MENAFN05032024000071011013ID1107938942
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