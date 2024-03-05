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وزير الخارجية الفلسطيني: الاحتلال الإسرائيلي دمر 85 في المئة من قطاع غزة

3/5/2024 2:46:23 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) جدة - 5 - 3 (كونا) -- قال وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي اليوم الثلاثاء إن الاحتلال الإسرائيلي دمر 85 في المئة من قطاع غزة.
جاء ذلك في كلمة للمالكي في الاجتماع الاستثنائي لوزراء خارجية منظمة التعاون الاسلامي المنعقد بمقر الامانة العامة للمنظمة في مدينة جدة.
وذكر المالكي أن قوات الاحتلال "قتلت الأطفال قصفا ومرضا وجوعا" مضيفا أنه "لم يبق مخالفة للقانون الدولي وقواعده الآمرة لم يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني".
وأشار الى منع الكيان المحتل لدخول الادوية والعلاج إلى قطاع غزة المحاصر ما ادى الى حرمان المرضى من أبسط حقوقهم مضيفا أن 80 في المئة من الأشخاص الاكثر جوعا في العالم يعيشون اليوم في غزة.
وأوضح أن الوضع في القدس الشريف وبقية الضفة الغربية المحتلة لا يقل سوءا عن القطاع معربا عن "اعتزازه بالشعب الفلسطيني وخاصة من هم في قطاع غزه الذين يتعرضون لأبشع اشكال ومظاهر الابادة الجماعية التي كان اخرها جزرة بشعة بحق متلقين للمساعدات الانسانية والتي خلفت 124 من الشهداء وأكثر من 800 من الجرحى" وانها جزء لا يتجزأ من حرب الابادة الجماعية.
وبين المالكي ان هذه المجزرة اثبات اخر للمجتمع الدولي والدول التي تدعم الكيان المحتل بانه لا بديل عن الإيقاف الفوري لإطلاق النار كسبيل وحيد لحماية المدنيين واغاثتهم مشيرا إلى "إطلاق قوات الاحتلال الإسرائيلي وميليشيات المستوطنين حملة من الارهاب المنظم والدمار والموت ضد السكان المدنيين ما أسفر عن مقتل وجرحى المئات بما فيهم الاطفال".
وأضاف أن "الحملة الارهابية تسببت في دمار للاقتصاد والبنية التحتية وفقدان شعور الأمن لدى الفلسطينيين بالإضافة إلى حملات الخطف والاعتقال واسعة النطاق والاجراءات العقابية بحق الاسرى والمعتقلين الذين يقبعون بالآلاف في معسكرات الاعتقال بالكيان المحتل".
وانطلقت في مدينة جدة بالسعودية في وقت سابق اليوم أعمال الاجتماع الاستثنائي لمجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي بمشاركة وزير الخارجية الكويتي عبد الله اليحيا وذلك لبحث عدوان الاحتلال الإسرائيلي المتواصل على الشعب الفلسطيني.
وجاء الاجتماع الذي عقد بمقر المنظمة بدعوة من السعودية وفلسطين والأردن وإيران حيث يتابع تنفيذ قرارات القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية التي عقدت في الرياض في 11 نوفمبر الماضي.
ويتواصل عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة منذ أكثر من 140 يوما مخلفا 30534 شهيدا و71920 مصابا وفق آخر الإحصائيات الصادرة عن السلطات الصحية في غزة. (النهاية)

ف ن / م ع ح ع



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