وزير الخارجية الفلسطيني: الاحتلال الإسرائيلي دمر 85 في المئة من قطاع غزة

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) جدة - 5 - 3 (كونا) -- قال وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي اليوم الثلاثاء إن الاحتلال الإسرائيلي دمر 85 في المئة من قطاع غزة.
جاء ذلك في كلمة للمالكي في الاجتماع الاستثنائي لوزراء خارجية منظمة التعاون الاسلامي المنعقد بمقر الامانة العامة للمنظمة في مدينة جدة.
وذكر المالكي أن قوات الاحتلال "قتلت الأطفال قصفا ومرضا وجوعا" مضيفا أنه "لم يبق مخالفة للقانون الدولي وقواعده الآمرة لم يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني".
وأشار الى منع الكيان المحتل لدخول الادوية والعلاج إلى قطاع غزة المحاصر ما ادى الى حرمان المرضى من أبسط حقوقهم مضيفا أن 80 في المئة من الأشخاص الاكثر جوعا في العالم يعيشون اليوم في غزة.
وأوضح أن الوضع في القدس الشريف وبقية الضفة الغربية المحتلة لا يقل سوءا عن القطاع معربا عن "اعتزازه بالشعب الفلسطيني وخاصة من هم في قطاع غزه الذين يتعرضون لأبشع اشكال ومظاهر الابادة الجماعية التي كان اخرها جزرة بشعة بحق متلقين للمساعدات الانسانية والتي خلفت 124 من الشهداء وأكثر من 800 من الجرحى" وانها جزء لا يتجزأ من حرب الابادة الجماعية.
وبين المالكي ان هذه المجزرة اثبات اخر للمجتمع الدولي والدول التي تدعم الكيان المحتل بانه لا بديل عن الإيقاف الفوري لإطلاق النار كسبيل وحيد لحماية المدنيين واغاثتهم مشيرا إلى "إطلاق قوات الاحتلال الإسرائيلي وميليشيات المستوطنين حملة من الارهاب المنظم والدمار والموت ضد السكان المدنيين ما أسفر عن مقتل وجرحى المئات بما فيهم الاطفال".
وأضاف أن "الحملة الارهابية تسببت في دمار للاقتصاد والبنية التحتية وفقدان شعور الأمن لدى الفلسطينيين بالإضافة إلى حملات الخطف والاعتقال واسعة النطاق والاجراءات العقابية بحق الاسرى والمعتقلين الذين يقبعون بالآلاف في معسكرات الاعتقال بالكيان المحتل".
وانطلقت في مدينة جدة بالسعودية في وقت سابق اليوم أعمال الاجتماع الاستثنائي لمجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي بمشاركة وزير الخارجية الكويتي عبد الله اليحيا وذلك لبحث عدوان الاحتلال الإسرائيلي المتواصل على الشعب الفلسطيني.
وجاء الاجتماع الذي عقد بمقر المنظمة بدعوة من السعودية وفلسطين والأردن وإيران حيث يتابع تنفيذ قرارات القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية التي عقدت في الرياض في 11 نوفمبر الماضي.
ويتواصل عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة منذ أكثر من 140 يوما مخلفا 30534 شهيدا و71920 مصابا وفق آخر الإحصائيات الصادرة عن السلطات الصحية في غزة. (النهاية)
ف ن / م ع ح ع
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