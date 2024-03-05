إيطاليا: مجزرة الخبز في غزة تفرض التوصل سريعا إلى إيقاف لإطلاق النار

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) روما – 5 - 3 (كونا) -- أكد نائب رئيسة الوزراء ووزير الخارجية أنطونيو تاياني أن "مجزرة الخبر" التي اقترفها الكيان الإسرائيلي المحتل في غزة تفرض تكثيف الجهود للتوصل في أسرع وقت ممكن إلى إيقاف لإطلاق النار لتخفيف التوترات في المنطقة.
جاء ذلك خلال إحاطة للوزير أمام مجلس النواب الايطالي اليوم الثلاثاء حول المهمة البحرية الأوروبية في البحر الأحمر (أسبيديس) مؤكدا أن المهمة التي تقودها ايطاليا”ليست موجهة ضد أحد وسوف تتصرف بالامتثال الكامل لاتفاقية الأمم المتحدة بشأن قانون البحار".
وقال تاياني "على المستوى السياسي الدبلوماسي فان التوصل إلى وقف إطلاق نار مستدام في غزة أمر أساسي وذلك أيضا لتخفيف التوترات الإقليمية".
وأوضح أن "إيطاليا تطالب بوقف مطول ودائم للأعمال العدائية يؤدي إلى وقف مستدام لإطلاق النار كما هو مطلوب أيضا في قراري مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2712 ورقم 2720" بشأن العدوان الجاري على غزة.
وأضاف انه كرر التاكيد لجميع المحاورين على اهمية معالجة الأزمة بالوسائل السياسية وذلك خلال زيارته الأخيرة إلى لبنان والكيان المحتل وفلسطين في نهاية يناير الماضي.
وشدد في هذا السياق على "الحاجة إلى مسار ذي مصداقية وملموس نحو حل الدولتين" بشرط أن يكون هناك التزام واضح لا رجعة فيه بإقامة دولة فلسطينية مستقلة وذلك بمساهمة سلطة فلسطينية معززة أعيد إصلاحها". (النهاية)
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