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إيطاليا: مجزرة الخبز في غزة تفرض التوصل سريعا إلى إيقاف لإطلاق النار

3/5/2024 2:46:23 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) روما – 5 - 3 (كونا) -- أكد نائب رئيسة الوزراء ووزير الخارجية أنطونيو تاياني أن "مجزرة الخبر" التي اقترفها الكيان الإسرائيلي المحتل في غزة تفرض تكثيف الجهود للتوصل في أسرع وقت ممكن إلى إيقاف لإطلاق النار لتخفيف التوترات في المنطقة.
جاء ذلك خلال إحاطة للوزير أمام مجلس النواب الايطالي اليوم الثلاثاء حول المهمة البحرية الأوروبية في البحر الأحمر (أسبيديس) مؤكدا أن المهمة التي تقودها ايطاليا”ليست موجهة ضد أحد وسوف تتصرف بالامتثال الكامل لاتفاقية الأمم المتحدة بشأن قانون البحار".
وقال تاياني "على المستوى السياسي الدبلوماسي فان التوصل إلى وقف إطلاق نار مستدام في غزة أمر أساسي وذلك أيضا لتخفيف التوترات الإقليمية".
وأوضح أن "إيطاليا تطالب بوقف مطول ودائم للأعمال العدائية يؤدي إلى وقف مستدام لإطلاق النار كما هو مطلوب أيضا في قراري مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2712 ورقم 2720" بشأن العدوان الجاري على غزة.
وأضاف انه كرر التاكيد لجميع المحاورين على اهمية معالجة الأزمة بالوسائل السياسية وذلك خلال زيارته الأخيرة إلى لبنان والكيان المحتل وفلسطين في نهاية يناير الماضي.
وشدد في هذا السياق على "الحاجة إلى مسار ذي مصداقية وملموس نحو حل الدولتين" بشرط أن يكون هناك التزام واضح لا رجعة فيه بإقامة دولة فلسطينية مستقلة وذلك بمساهمة سلطة فلسطينية معززة أعيد إصلاحها". (النهاية)

م ن / ف ا س



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