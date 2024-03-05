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الأمم المتحدة: 80% من الأسر في غزة تفتقر إلى المياه الآمنة والنظيفة

3/5/2024 2:46:11 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

نيويورك 5 آذار (بترا)- أفادت الأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، نقلا عن الشركاء في المجال الإنساني ولا سيما الذين يعملون في مجال المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية في غزة عن ظروف صعبة للغاية وسط ارتفاع مستويات النزوح والاكتظاظ في الملاجئ.
ووفقاً لآخر تقييم لهؤلاء الشركاء، يتقاسم حوالي 340 شخصاً مرحاضاً واحداً، ويوجد دش واحد لحوالي 1300 شخص في المتوسط فيما يفتقر أكثر من 80 بالمئة من الأسر في غزة إلى المياه الآمنة والنظيفة.
وأضافت الأمم المتحدة، في بيان صحفي، أن صندوق اليونيسف يقوم بتوفير الوقود لتشغيل آبار المياه العامة والخاصة ومحطات تحلية المياه، مشيرا إلى أنه وفي الفترة ما بين 15 و28 شباط، جرى توفير المياه النظيفة للشرب والاستخدام المنزلي لأكثر من 1.3 مليون شخص من خلال توفير اليونيسف لما يقرب من 110 ألف لتر من الوقود للأجزاء التي يمكن الوصول إليها في جنوب غزة، بما في ذلك دير البلح وخان يونس ورفح والمناطق الوسطى.
-- (بترا)
م د/أز/ هـ ح
05/03/2024 22:11:34

MENAFN05032024000117011021ID1107938938

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