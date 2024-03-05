Wednesday, 06 March 2024 12:57 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


نائب أمين عمان يبحث مع إدارة السير التعاون المشترك

3/5/2024 2:46:09 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 5 آذار (بترا)- بحث نائب أمين عمان محمد رسمي القيسي، اليوم الثلاثاء، مع مدير إدارة السير المركزية العميد فراس الرشيد التعاون المشترك بما يخدم مجالات الحركة المرورية في العاصمة عمان.
وأشاد القيسي خلال زيارته إدارة السير بحضور نائب مدير المدينة للشؤون المالية سامر ياسين، بجهود مرتبات إدارة السير في تبسيط الإجراءات أمام المواطنين وتوفير انسيابية الحركة المرورية على الطرقات.
وأكد أن هناك تنسيقا وتعاونا مستمرا بين الأمانة وإدارة السير ومع جميع الشركاء المعنيين في العملية المرورية بما يحقق إنفاذ القانون ويخدم مصلحة الجميع.
وأشار الرشيد أن إدارة السير شريك استراتيجي لأمانة عمان، وأن هناك خططا ودراسات مرورية مشتركة بين الجانبين تخدم معالجة الازدحامات المرورية في مواقع يتم رصدها أو من خلال الملاحظات التي ترد.
كما اطلع نائب أمين عمان على واقع سير العمل في محكمة أمانة عمان، والتقى القاضي عروب العطيات، ومدعي عام المحكمة القاضي وسن الرواشدة واستمع لايجاز عن أبرز المهام لمحكمة الأمانة.
ولفتت الرواشدة إلى أثر التحول الإلكتروني لخدمات المحكمة والذي انعكس إيجاباً على تبسيط الإجراءات باستقبال اعتراضات المواطنين على مخالفات وتوفير الوقت والجهد على المواطنين وبالتالي إنجاز أكبر عدد من طلبات الاعتراضات.
--(بترا)
ع ع/ب ع/ هـ ح
05/03/2024 22:04:26

MENAFN05032024000117011021ID1107938937

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث