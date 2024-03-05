نائب أمين عمان يبحث مع إدارة السير التعاون المشترك

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 5 آذار (بترا)- بحث نائب أمين عمان محمد رسمي القيسي، اليوم الثلاثاء، مع مدير إدارة السير المركزية العميد فراس الرشيد التعاون المشترك بما يخدم مجالات الحركة المرورية في العاصمة عمان.

وأشاد القيسي خلال زيارته إدارة السير بحضور نائب مدير المدينة للشؤون المالية سامر ياسين، بجهود مرتبات إدارة السير في تبسيط الإجراءات أمام المواطنين وتوفير انسيابية الحركة المرورية على الطرقات.

وأكد أن هناك تنسيقا وتعاونا مستمرا بين الأمانة وإدارة السير ومع جميع الشركاء المعنيين في العملية المرورية بما يحقق إنفاذ القانون ويخدم مصلحة الجميع.

وأشار الرشيد أن إدارة السير شريك استراتيجي لأمانة عمان، وأن هناك خططا ودراسات مرورية مشتركة بين الجانبين تخدم معالجة الازدحامات المرورية في مواقع يتم رصدها أو من خلال الملاحظات التي ترد.

كما اطلع نائب أمين عمان على واقع سير العمل في محكمة أمانة عمان، والتقى القاضي عروب العطيات، ومدعي عام المحكمة القاضي وسن الرواشدة واستمع لايجاز عن أبرز المهام لمحكمة الأمانة.

ولفتت الرواشدة إلى أثر التحول الإلكتروني لخدمات المحكمة والذي انعكس إيجاباً على تبسيط الإجراءات باستقبال اعتراضات المواطنين على مخالفات وتوفير الوقت والجهد على المواطنين وبالتالي إنجاز أكبر عدد من طلبات الاعتراضات.

--(بترا)

ع ع/ب ع/ هـ ح

05/03/2024 22:04:26