نائب أمين عمان يبحث مع إدارة السير التعاون المشترك

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 5 آذار (بترا)- بحث نائب أمين عمان محمد رسمي القيسي، اليوم الثلاثاء، مع مدير إدارة السير المركزية العميد فراس الرشيد التعاون المشترك بما يخدم مجالات الحركة المرورية في العاصمة عمان.
وأشاد القيسي خلال زيارته إدارة السير بحضور نائب مدير المدينة للشؤون المالية سامر ياسين، بجهود مرتبات إدارة السير في تبسيط الإجراءات أمام المواطنين وتوفير انسيابية الحركة المرورية على الطرقات.
وأكد أن هناك تنسيقا وتعاونا مستمرا بين الأمانة وإدارة السير ومع جميع الشركاء المعنيين في العملية المرورية بما يحقق إنفاذ القانون ويخدم مصلحة الجميع.
وأشار الرشيد أن إدارة السير شريك استراتيجي لأمانة عمان، وأن هناك خططا ودراسات مرورية مشتركة بين الجانبين تخدم معالجة الازدحامات المرورية في مواقع يتم رصدها أو من خلال الملاحظات التي ترد.
كما اطلع نائب أمين عمان على واقع سير العمل في محكمة أمانة عمان، والتقى القاضي عروب العطيات، ومدعي عام المحكمة القاضي وسن الرواشدة واستمع لايجاز عن أبرز المهام لمحكمة الأمانة.
ولفتت الرواشدة إلى أثر التحول الإلكتروني لخدمات المحكمة والذي انعكس إيجاباً على تبسيط الإجراءات باستقبال اعتراضات المواطنين على مخالفات وتوفير الوقت والجهد على المواطنين وبالتالي إنجاز أكبر عدد من طلبات الاعتراضات.
--(بترا)
ع ع/ب ع/ هـ ح
05/03/2024 22:04:26
MENAFN05032024000117011021ID1107938937
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