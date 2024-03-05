ورشة حول المحافظة على المياه

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 5 آذار (بترا)- نظمت جمعية الكشافة والمرشدات الأردنية، بالتعاون مع وزارة المياه والري، ومشروع المحافظة على المياه الممول من الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، ورشة تدريبية تحت شعار: "الكشفية والمحافظة على المياه"، بمشاركة 70 قائدا وقائدة من منتسبي الحركة الكشفية والإرشادية في وزارة الشباب والقطاع الكشفي الأهلي.
ووفق بيان للجمعية اليوم الثلاثاء، جاء تنظيم الورشة، التي تهدف إلى نقل المعرفة وتوعية المشاركين حول مفاهيم كفاءة استخدام المياه، وإدارة الطلب على المياه، والإدارة المتكاملة لموارد المياه، احتفالا باليوبيل الفضي لتولي جلالة الملك عبدالله الثاني سلطاته الدستورية.
وتضمنت جلسات الورشة، التعريف بالواقع المائي في الأردن، واستعراض الحقائق والأرقام المهمة، إضافة إلى استخدام خرائط لتوضيح أحواض جوفية وسطحية، وخريطة الهطول المطري، ومواقع السدود، واستخدامات المياه، ودور الحركة الكشفية والإرشادية في المحافظة على المياه، وتقنيات وممارسات توفير المياه في المنازل والمدارس والمرافق العامة.
واختتمت الورشة بمسابقة تحفيزية حثت المجموعات الكشفية والإرشادية على تقديم حلول لتوفير 100 متر مكعب من المياه في الشهر.
--(بترا)
س ح/أز/رق/ هـ ح
05/03/2024 22:02:12
MENAFN05032024000117011021ID1107938936
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