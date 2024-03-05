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ورشة حول المحافظة على المياه

3/5/2024 2:46:08 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 5 آذار (بترا)- نظمت جمعية الكشافة والمرشدات الأردنية، بالتعاون مع وزارة المياه والري، ومشروع المحافظة على المياه الممول من الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، ورشة تدريبية تحت شعار: "الكشفية والمحافظة على المياه"، بمشاركة 70 قائدا وقائدة من منتسبي الحركة الكشفية والإرشادية في وزارة الشباب والقطاع الكشفي الأهلي.

ووفق بيان للجمعية اليوم الثلاثاء، جاء تنظيم الورشة، التي تهدف إلى نقل المعرفة وتوعية المشاركين حول مفاهيم كفاءة استخدام المياه، وإدارة الطلب على المياه، والإدارة المتكاملة لموارد المياه، احتفالا باليوبيل الفضي لتولي جلالة الملك عبدالله الثاني سلطاته الدستورية.

وتضمنت جلسات الورشة، التعريف بالواقع المائي في الأردن، واستعراض الحقائق والأرقام المهمة، إضافة إلى استخدام خرائط لتوضيح أحواض جوفية وسطحية، وخريطة الهطول المطري، ومواقع السدود، واستخدامات المياه، ودور الحركة الكشفية والإرشادية في المحافظة على المياه، وتقنيات وممارسات توفير المياه في المنازل والمدارس والمرافق العامة.

واختتمت الورشة بمسابقة تحفيزية حثت المجموعات الكشفية والإرشادية على تقديم حلول لتوفير 100 متر مكعب من المياه في الشهر.

--(بترا)


س ح/أز/رق/ هـ ح

05/03/2024 22:02:12

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