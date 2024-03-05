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تعيين طعمة مديرا إداريا لفريق الفيصلي

3/5/2024 2:46:07 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 5 آذار (بترا) - قرر النادي الفيصلي تعيين ماهر طعمة مديرا إداريا لفريق كرة القدم.
وأعلن الفيصلي اليوم الثلاثاء، رسميا، عن إتمام مجلس إدارة النادي إجراءات التعاقد مع طعمة ليتولى مهمة المدير الإداري للفريق الأول الذي يشارك في دوري المحترفين وبطولة كأس الأردن.
وسبق لطعمة وأن عمل مديرا إداريا للفيصلي قبل حوالي عامين قبل أن يغادر ومن ثم العودة مجددا.
وجاءت الاستعانة بالمدير الإداري طعمة لخبرته في هذا المجال، حيث سبق وأن تولى أيضا مهمة المدير الإداري للمنتخب الوطني الأولمبي.
--(بترا)
خ خ/أز/ هـ ح
05/03/2024 22:00:58

MENAFN05032024000117011021ID1107938931

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