تعيين طعمة مديرا إداريا لفريق الفيصلي

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 5 آذار (بترا) - قرر النادي الفيصلي تعيين ماهر طعمة مديرا إداريا لفريق كرة القدم.
وأعلن الفيصلي اليوم الثلاثاء، رسميا، عن إتمام مجلس إدارة النادي إجراءات التعاقد مع طعمة ليتولى مهمة المدير الإداري للفريق الأول الذي يشارك في دوري المحترفين وبطولة كأس الأردن.
وسبق لطعمة وأن عمل مديرا إداريا للفيصلي قبل حوالي عامين قبل أن يغادر ومن ثم العودة مجددا.
وجاءت الاستعانة بالمدير الإداري طعمة لخبرته في هذا المجال، حيث سبق وأن تولى أيضا مهمة المدير الإداري للمنتخب الوطني الأولمبي.
--(بترا)
خ خ/أز/ هـ ح
05/03/2024 22:00:58
MENAFN05032024000117011021ID1107938931
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