مبادرة حول الوثيقة الإشرافية نحو جودة التعليم في المزار الجنوبي

(MENAFN
- Jordan News Agency)
لواء المزار الجنوبي 5 آذار (بترا)- محمد العساسفة - نفذت إدارة الإشراف والتدريب في وزارة التربية والتعليم، بالتعاون مع الوكالة الأميركية USID برنامج الدعم الفني TAP اليوم الثلاثاء، في مدرسة رقيه بنت الرسول الأساسية المختلطة التابعة لمديرية التربية والتعليم للواء المزار الجنوبي مبادرة تعريفية حول "الوثيقة الإشرافية نحو جودة التعليم".
واستهدفت المبادرة مديري ومديرات التربية والتعليم ورؤساء أقسام الإشراف والمشرفين التربويين في مديريتي التربية والتعليم في محافظتي الكرك والطفيلة.
واشتملت المبادرة على التعريف بمواد وأسس الوثيقة من أجل تطوير وتحسين جوده التعليم في المدارس من خلال أسس تنظيم عمليات الإشراف التربوي.
وقال مدير إدارة الإشراف والتدريب في وزارة التربية والتعليم الدكتور محمد المومني إن الوثيقة جاءت انسجاما مع رؤى الوزارة وتطلعاتها نحو تجويد عمل الإشراف التربوي واستجابة لرؤية التحديث الاقتصادي والخطة الاستراتيجية لوزارة التربية والتعليم والتأكيد على إطار سياسة المعلم التي من غاياتها تفعيل التنمية المهنية على مستوى المدرسة والشبكة والمديرية وتفعيل مراكز التدريب على مستوى المحافظات والأقاليم لتعزيز الدور الإشرافي الجديد القائم على الحاجات وعلى توفير الدعم والإسناد التربوي للمعلمين ومديري المدارس لتحسين العمليات المرتبطة بالعملية التعليمية.
فيما أوضح مدير مديرية الإشراف والإسناد التربوي، الدكتور جمعة السعود، أن إنجاح هذه الأسس يعتمد على اعتماد تعليمات الرتب واعتماد مزودي الخدمة وتحسين درجة التنسيق والاستجابة لتقارير المساءلة لافتا إلى ضرورة بناء برامج تنمية مهنية للمشرف التربوي من أجل بناء القدرات مع ضرورة تطوير منهجيات التقييم متعدد الأطراف.
بدورها، أكدت مدير التربية والتعليم للواء المزار الجنوبي الدكتورة انتصار الحمايدة أهمية الالتزام بهذه الأسس التربوية مما سيكون له الأثر الإيجابي على تحسين نوعية التعليم في المدارس، مشيرة إلى أن نجاح هذا المشروع لن يتأتى إلا بتكاتف الجهود من الجميع.
--(بترا)
م ع/أز/ هـ ح
05/03/2024 21:52:36
MENAFN05032024000117011021ID1107938930
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