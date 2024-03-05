مبادرة حول الوثيقة الإشرافية نحو جودة التعليم في المزار الجنوبي

MENAFN - Jordan News Agency)

لواء المزار الجنوبي 5 آذار (بترا)- محمد العساسفة - نفذت إدارة الإشراف والتدريب في وزارة التربية والتعليم، بالتعاون مع الوكالة الأميركية USID برنامج الدعم الفني TAP اليوم الثلاثاء، في مدرسة رقيه بنت الرسول الأساسية المختلطة التابعة لمديرية التربية والتعليم للواء المزار الجنوبي مبادرة تعريفية حول "الوثيقة الإشرافية نحو جودة التعليم".

واستهدفت المبادرة مديري ومديرات التربية والتعليم ورؤساء أقسام الإشراف والمشرفين التربويين في مديريتي التربية والتعليم في محافظتي الكرك والطفيلة.

واشتملت المبادرة على التعريف بمواد وأسس الوثيقة من أجل تطوير وتحسين جوده التعليم في المدارس من خلال أسس تنظيم عمليات الإشراف التربوي.

وقال مدير إدارة الإشراف والتدريب في وزارة التربية والتعليم الدكتور محمد المومني إن الوثيقة جاءت انسجاما مع رؤى الوزارة وتطلعاتها نحو تجويد عمل الإشراف التربوي واستجابة لرؤية التحديث الاقتصادي والخطة الاستراتيجية لوزارة التربية والتعليم والتأكيد على إطار سياسة المعلم التي من غاياتها تفعيل التنمية المهنية على مستوى المدرسة والشبكة والمديرية وتفعيل مراكز التدريب على مستوى المحافظات والأقاليم لتعزيز الدور الإشرافي الجديد القائم على الحاجات وعلى توفير الدعم والإسناد التربوي للمعلمين ومديري المدارس لتحسين العمليات المرتبطة بالعملية التعليمية.

فيما أوضح مدير مديرية الإشراف والإسناد التربوي، الدكتور جمعة السعود، أن إنجاح هذه الأسس يعتمد على اعتماد تعليمات الرتب واعتماد مزودي الخدمة وتحسين درجة التنسيق والاستجابة لتقارير المساءلة لافتا إلى ضرورة بناء برامج تنمية مهنية للمشرف التربوي من أجل بناء القدرات مع ضرورة تطوير منهجيات التقييم متعدد الأطراف.

بدورها، أكدت مدير التربية والتعليم للواء المزار الجنوبي الدكتورة انتصار الحمايدة أهمية الالتزام بهذه الأسس التربوية مما سيكون له الأثر الإيجابي على تحسين نوعية التعليم في المدارس، مشيرة إلى أن نجاح هذا المشروع لن يتأتى إلا بتكاتف الجهود من الجميع.

--(بترا)

م ع/أز/ هـ ح

05/03/2024 21:52:36