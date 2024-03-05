الاقتصاد الرقمي: خلل فني أصاب منصتي فيسبوك وانستجرام في عدد من الدول

الاقتصاد الرقمي: خلل فني أصاب منصتي فيسبوك وانستجرام في عدد من الدول
التاريخ
3/5/2024 2:46:04 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 5 آذار (بترا)- قالت وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة إن خللا فنيا حدث في منصتي التواصل الاجتماعي فيسبوك وانستجرام اليوم الثلاثاء.
وأوضحت الوزارة أنه تم إصلاح الخطأ من قبل شركة "ميتا"، لافتة إلى أن الخلل طال عددا من الدول من بينها الأردن.
--(بترا)
غ ح/ب ع/ هـ ح
05/03/2024 21:55:20
MENAFN05032024000117011021ID1107938920
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.