الجبور يستقبل وفد الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في زيارة لتعزيز الوئام بين الأديان

MENAFN - Jordan News Agency)

الزرقاء 5 آذار (بترا)- استقبل محافظ الزرقاء، حسن الجبور، اليوم الثلاثاء، وفدًا رفيع المستوى من الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة الأنبا ميخائيل، نائب قداسة البابا تواضروس، والوفد المرافق له، بحضور النائب الدكتور هايل عياش ، ومدير أوقاف الزرقاء الدكتور أحمد الحراحشة، وأعضاء المجلس الأمني، ورعاة الكنيسة في الزرقاء.

وتأتي الزيارة في ظل الاضطرابات التي تعصف بالمنطقة، خاصة في فلسطين المحتلة وقطاع غزة، حيث تتعرض المقدسات الدينية الإسلامية منها والمسيحية، لانتهاكات واعتداءات ممنهجة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، ويبرز الأردن كأنموذج يشار إليه بالبنان في التسامح الديني والعيش المشترك، بفضل قيادته الهاشمية الحكيمة.

وأكد الجبور أن مبادرة الوئام بين الأديان، التي أطلقها جلالة الملك عبد الله الثاني، أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في 20 تشرين الأول 2010، تعكس نهجًا وطنيًا أرساه الهاشميون لإثراء المجتمع الإنساني وعلاقاته القائمة على السلام والعدل واحترام الحقوق.

وأشار الجبور إلى أن العيش الإسلامي المسيحي في الأردن يعتبر أنموذجًا يحتذى عالميًا في التسامح الديني، وهو ما يُعزى بشكل أساسي إلى الدور الهاشمي وطبيعة الشعب الأردني الذي يتسم بالوسطية والاعتدال، لافتًا إلى أهمية السياحة الدينية ودور الأردن كمركز روحي وثقافي.

من جانبه، أكد الأنبا ميخائيل الروابط العميقة والمتينة التي تجمع بين شعبي الأردن ومصر، والتي تعكس علاقات الأخوة والتعاون المشترك بين البلدين، لافتًا إلى الدور المحوري الذي تلعبه القيادة الهاشمية بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني في تعزيز مبادئ التسامح والعيش المشترك بين أتباع الأديان المختلفة، والتي جعلت من الأردن أنموذجًا يحتذى به عالميًا في الحوار الديني والتعايش السلمي.

وأشار إلى أهمية الأردن كمركز روحي وثقافي، حيث تلعب السياحة الدينية دورًا كبيرًا في تعزيز التفاهم والسلام بين الشعوب، منوهًا بأن الأردن يعد جسرًا يربط بين قارات العالم، مما كان له تأثير كبير على مجرى تاريخه كمكان مثالي لإحياء الحقب المختلفة من الكتب السماوية.

وأشاد الأنبا ميخائيل بحفاوة استقبال الأردنيين وأثنى على التطورات التي يشهدها الأردن، مؤكدًا على الروابط الوثيقة والتعاون بين الشعبين، كما عبر عن بالغ تقديره للحفاوة والترحاب اللذين استقبل بهما هو والوفد المرافق له في الأردن، وأعرب عن عميق شكره للمحافظ وكل من شارك في جعل هذه الزيارة لحظة مهمة من الحوار والتواصل البناء.

--(بترا)





ع ض/أز/ هـ ح

05/03/2024 21:43:51