مدرسة أبدر الثانوية انموذجا لبيئة تعليمية جاذبة ومحفزة للإبداع والتميز

MENAFN - Jordan News Agency)

إربد 5 آذار (بترا) علا عبيدات- تعد مدرسة أبدر الثانوية الشاملة في لواء بني كنانة، أنموذجا متقدما للمدارس الحكومية التي توفر البيئة التربوية والتعليمية الجاذبة والآمنة والمحفزة للإبداع والتميز لدى الطلبة.

وجاء إنشاء المدرسة وهي احد مشاريع المبادرات الملكية، في إطار رؤية جلالته التطويرية لقطاع التربية والتعليم، عبر إيحاد مدارس تستخدم الاستراتيجيات الحديثة في العملية التعليمية، من خلال كوادر تعليمية كفؤة ومؤهلة قادرة على توظيف أحدث الوسائل والأساليب التعليمية غير التقليدية، بما يلبي احتياجات الطلبة، ويحفزهم عن التعلم والتميز.

مدير التربية والتعليم في لواء بني كنانة محمد غزلان، قال لوكالة الأنباء الأردنية(بترا)، إن المدرسة، التي تشرفت الأسرة التربوية بافتتاحها اليوم الثلاثاء، من لدن جلالة الملك عبدالله الثاني وجلالة الملكة رانيا العبدالله، تعد انجازا وطنيا يحتذى به على مستوى المملكة.

وأضاف أن المدرسة، التي تبلغ مساحتها 7800 متر مربع، تتكون من أربعة طوابق و24 غرفة صفية، وتحتوي مختبرات حديثة للحاسوب والعلوم الحياتية والكيمياء، وغرفة رياضة وغرفة موسيقى ومشغل للتربية المهنية، ومشاغل للتجميل، إضافة الى غرفة متعددة الأغراض تخدم المدرسة وفعاليات أبناء المجتمع المحلي.

وبين أن المدرسة تقدم خدماتها التعليمية للطلبة من الأول وحتى الصف الثالث مختلط، ومن الصف الرابع وحتى الثاني عشر للإناث، فيما تضم أربع غرف رياض أطفال مجهزة بأحدث التقنيات.

وأوضح عزلان أن ما يميز المدرسة وجود غرفة صفية لذوي الإعاقات المختلفة، إضافة الى مركز للنطق والسمع مجهز بأحدث الأجهزة الخاصة، مؤكدا أن المدرسة ستبدأ استقبال الطلبة من هذه الفئة بداية الفصل الدراسي الأول المقبل.

وقال إن الغرف الصفية في المدرسة مجهزة بأحدث الوسائل التعليمية، وخاصة الألواح التفاعلية، وكل غرفة صفية تقدر مساحتها بحولي 65 مترا مربعا وتتسع لنحو 35 طالبا، مبينا ان الغرف مزودة بأنظمة تكييف وتبريد، وأنظمة للصوت، ومجهزة بألواح الطاقة الشمسية.

واعرب غزلان عن اعتزاز وزارة التربية والتعليم بهذا الصرح التعليمي، وتقدير الاسرة التربوية للمبادرات الملكية في قطاع التربية والتعليم، والتي تعكس حرصا ملكيا على الارتقاء بهذا القطاع ومتطلباته.

بدورها قالت مديرة مدرسة أبدر الثانوية المختلطة ألطاف العلي، إن المدرسة التي جاءت بمكرمة ملكية اسهمت في حل الاحتياجات التعليمية في المنطقة من خلال توفير مدرسة حديثة بوسائل تعليمية متقدمة، وبيئة محفزة.

وبينت أن المدرسة التي تتسع ل 1060 طالبا وطالبة، يوجد فيها حديقة طبيعية داخلية زجاجية تحتوي على نباتات زينة دائمة الخضرة تتوسط المبنى، وحدائق مخدومة بالري بطريقة "التنقيط الرقمي" وفيها نظام للحصاد المائي، وغرفة للطلبة الأذكياء والموهوبين، وملعب متعدد الرياضات ومنها كرة السلة، كرة الطائرة، كرة القدم، إضافة الى صالة رياضية داخلية.

وتضم المدرسة كذلك مكتبة فيها جميع أنواع الكتب لجميع الأعمار، ومرافق صحية مجهزة لذوي الإحتياجات الخاصة، وغرفة كهرباء وغرفة تحكم عن بعد ومراقبة.

وقالت إن المدرسة تشتمل حاليا على الفرعين العلمي والأدبي لطلبة الثانوية العامة، وستبدأ العام الدراسي المقبل استقبال الطلبة من أبناء اللواء في التعليم المهني.

كما تتوافر المدرسة على كادر تدريسي متميز مكون من 37 معلمة وإدارية على درجة عالية من الخبرة والكفاءة العالية في العملية التعليمية، وفيها نسبة من المعلمات خريجات أكاديمية الملكة رانيا للمعلمين.

--(بترا)

ع ع/أز / ع ط



05/03/2024 21:32:24