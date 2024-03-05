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السعودية تدعو المجتمع الدولي لمنع التهجير القسري في غزة

3/5/2024 2:45:58 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 5 آذار (بترا)- قال وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، اليوم الثلاثاء، إن على المجتمع الدولي الاضطلاع بمسؤولياته لحماية المدنيين ومنع التهجير القسري في غزة.
وبحسب وكالة الأنباء السعودية (واس)، أكد بن فرحان خلال كلمته، في الاجتماع الوزاري لمنظمة التعاون الإسلامي المنعقد في جدة، أن المجتمع الدولي ما زال عاجزا عن وقف المذبحة في القطاع، محذرا من محاولات زعزعة الثقة وإلغاء الدور المهم الذي تقوم به وكالة "الأونروا" في غزة.
وأشار إلى أن الوقت قد حان للاعتراف بالدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية، مشددا على ضرورة إنهاء معاناة الشعب الفلسطيني وتمكينه من إقامة دولته.
--(بترا)
رصد/ م ح/ ع ط
05/03/2024 21:20:35

MENAFN05032024000117011021ID1107938916

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