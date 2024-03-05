السعودية تدعو المجتمع الدولي لمنع التهجير القسري في غزة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 5 آذار (بترا)- قال وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، اليوم الثلاثاء، إن على المجتمع الدولي الاضطلاع بمسؤولياته لحماية المدنيين ومنع التهجير القسري في غزة.
وبحسب وكالة الأنباء السعودية (واس)، أكد بن فرحان خلال كلمته، في الاجتماع الوزاري لمنظمة التعاون الإسلامي المنعقد في جدة، أن المجتمع الدولي ما زال عاجزا عن وقف المذبحة في القطاع، محذرا من محاولات زعزعة الثقة وإلغاء الدور المهم الذي تقوم به وكالة "الأونروا" في غزة.
وأشار إلى أن الوقت قد حان للاعتراف بالدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية، مشددا على ضرورة إنهاء معاناة الشعب الفلسطيني وتمكينه من إقامة دولته.
--(بترا)
رصد/ م ح/ ع ط
05/03/2024 21:20:35
MENAFN05032024000117011021ID1107938916
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