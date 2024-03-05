إطلاق مبادرة للتوعية بمخاطر المخدرات بالمفرق

(MENAFN
- Jordan News Agency)
المفرق 5 آذار ( بترا ) -أطلقت بلدية رحاب بالتعاون مع مركز امن رحاب اليوم الثلاثاء مبادرة للتوعية من آفة المخدرات وأضرارها تحت عنوان "يدا بيد لننجو" بهدف التوعية بمخاطر المخدرات واثارها السلبية على الفرد والمجتمع، برعاية مدير شرطة المفرق العقيد محمد الرواشدة.
وثمن رئيس بلدية رحاب أكرم الحراحشة الجهود التي تبذلها مديرية الأمن العام والقوات المسلحة وإدارة مكافحة المخدرات للتصدي لهذه الآفة الخطيرة والذين يستمدون العزم من توجيهات جلالة الملك عبد الله الثاني بالضرب بيد من حديد لكل ما يهدد الأمن الوطني.
واشتملت المبادرة التي حضرها مدير قضاء رحاب ماهر الخريشا ورئيس مركز أمن رحاب المقدم حسين الصرايرة ورئيس قسم مكافحة المخدرات الرائد فادي مهيدات ومدير التربية والتعليم لقصبة المفرق الدكتور أيوب المشاقبة ونائب عميد كلية العلوم التربوية في الجامعة الأردنية الدكتورة مريم زيادات على عرض بعض من أنواع المخدرات من قبل إدارة مكافحة المخدرات وتوزيع كتيبات ومنشورات توعوية للحد من هذه الظاهرة.
--(بترا)
ه ق/أز/ ع ط
05/03/2024 21:02:57
MENAFN05032024000117011021ID1107938915
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