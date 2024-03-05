إطلاق مبادرة للتوعية بمخاطر المخدرات بالمفرق

MENAFN - Jordan News Agency)

المفرق 5 آذار ( بترا ) -أطلقت بلدية رحاب بالتعاون مع مركز امن رحاب اليوم الثلاثاء مبادرة للتوعية من آفة المخدرات وأضرارها تحت عنوان "يدا بيد لننجو" بهدف التوعية بمخاطر المخدرات واثارها السلبية على الفرد والمجتمع، برعاية مدير شرطة المفرق العقيد محمد الرواشدة.

وثمن رئيس بلدية رحاب أكرم الحراحشة الجهود التي تبذلها مديرية الأمن العام والقوات المسلحة وإدارة مكافحة المخدرات للتصدي لهذه الآفة الخطيرة والذين يستمدون العزم من توجيهات جلالة الملك عبد الله الثاني بالضرب بيد من حديد لكل ما يهدد الأمن الوطني.

واشتملت المبادرة التي حضرها مدير قضاء رحاب ماهر الخريشا ورئيس مركز أمن رحاب المقدم حسين الصرايرة ورئيس قسم مكافحة المخدرات الرائد فادي مهيدات ومدير التربية والتعليم لقصبة المفرق الدكتور أيوب المشاقبة ونائب عميد كلية العلوم التربوية في الجامعة الأردنية الدكتورة مريم زيادات على عرض بعض من أنواع المخدرات من قبل إدارة مكافحة المخدرات وتوزيع كتيبات ومنشورات توعوية للحد من هذه الظاهرة.

--(بترا)

ه ق/أز/ ع ط

05/03/2024 21:02:57