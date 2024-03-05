قتلى وجرحى في غارات إسرائيلية على جنوب لبنان

(MENAFN
- Jordan News Agency)
بيروت 5 آذار(بترا)- قتل ثلاثة أشخاص على الأقل، وجرح آخرون في غارة نفذها الطيران الحربي الإسرائيلي، مساء اليوم الثلاثاء، على أطراف منطقة حولا اللبنانية الجنوبية.
وقال مصدر أمني لبناني لمراسل وكالة الانباء الاردنية " بترا" في بيروت" ان عمليات البحث عن الضحايا تحت انقاض المنازل المستهدفة مستمرة، وان الغارة أدت أيضا الى أضرار مادية جسيمة".
وأضاف" أن الطيران الحربي الإسرائيلي نفذ بالتوازي سلسلة غارات على بلدة عيتا الشعب ومحيطها وبلدة زبقين، مع تعرض بلدة الوزاني الحدودية لاستهداف إسرائيلي بالأسلحة الرشاشة والقصف المدفعي".
--(بترا)
ف ج/أز/ ع ط
05/03/2024 20:55:02
MENAFN05032024000117011021ID1107938912
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