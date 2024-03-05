قتلى وجرحى في غارات إسرائيلية على جنوب لبنان

MENAFN - Jordan News Agency)

بيروت 5 آذار(بترا)- قتل ثلاثة أشخاص على الأقل، وجرح آخرون في غارة نفذها الطيران الحربي الإسرائيلي، مساء اليوم الثلاثاء، على أطراف منطقة حولا اللبنانية الجنوبية.

وقال مصدر أمني لبناني لمراسل وكالة الانباء الاردنية " بترا" في بيروت" ان عمليات البحث عن الضحايا تحت انقاض المنازل المستهدفة مستمرة، وان الغارة أدت أيضا الى أضرار مادية جسيمة".

وأضاف" أن الطيران الحربي الإسرائيلي نفذ بالتوازي سلسلة غارات على بلدة عيتا الشعب ومحيطها وبلدة زبقين، مع تعرض بلدة الوزاني الحدودية لاستهداف إسرائيلي بالأسلحة الرشاشة والقصف المدفعي".

--(بترا)

ف ج/أز/ ع ط

05/03/2024 20:55:02