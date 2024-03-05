مثقفون يحتفون بإشهار كتاب هندسة الكون الشعري العام

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 5 آذار (بترا)- احتفى كتاب ومثقفون بإشهار كتاب "هندسة الكون الشعري العام عند محمد نصيف ديوان عشتار تشرق من جديد مثالاً"، لمؤلفه الدكتور عبد الحق الهواس، مساء اليوم الثلاثاء، في دائرة المكتبة الوطنية بعمان.
وقال الباحث وأستاذ الأدب العربي في الجامعة الهاشمية الدكتور عمر الفجاوي، " إن الكتاب تعرض لأدق التفاصيل التي تناولت القصائد الشعرية بأكملها، وعالج كل قصيدة بمفردها، من حيث المعاني والالفاظ والبلاغة، منوها بأن الديوان الشعري يصف العراق وجماله منذ آلاف السنين.
وأضاف الفجاوي، في الإحتفالية التي أدارتها الكاتبة مرام رحمون، ونظمتها المكتبة الوطنية بالتعاون مع دار أمجد للنشر والتوزيع، ودارة المشرق للفكر والثقافة، ومنتدى البيت العربي الثقافي، أن هذا الكتاب يشكل إضافة نوعية للأدب العربي، وأن رصانة المفردات والكلمات ترقى للشعر الجاهلي بكل تفاصيلها.
واشتملت الإحتفائية على قراءات شعرية ألقاها الشاعر محمد نصيف من ديوانه "عشتار تشرق من جديد"، كما قرأ قصيدة تتحدث عن معاناة أهلنا في فلسطين عموماً بعنوان "جرح القدس".
--(بترا)
ع ع/ م ت/أز/ ع ط
05/03/2024 20:53:33
MENAFN05032024000117011021ID1107938911
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