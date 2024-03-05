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مثقفون يحتفون بإشهار كتاب هندسة الكون الشعري العام

3/5/2024 2:45:56 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 5 آذار (بترا)- احتفى كتاب ومثقفون بإشهار كتاب "هندسة الكون الشعري العام عند محمد نصيف ديوان عشتار تشرق من جديد مثالاً"، لمؤلفه الدكتور عبد الحق الهواس، مساء اليوم الثلاثاء، في دائرة المكتبة الوطنية بعمان.
وقال الباحث وأستاذ الأدب العربي في الجامعة الهاشمية الدكتور عمر الفجاوي، " إن الكتاب تعرض لأدق التفاصيل التي تناولت القصائد الشعرية بأكملها، وعالج كل قصيدة بمفردها، من حيث المعاني والالفاظ والبلاغة، منوها بأن الديوان الشعري يصف العراق وجماله منذ آلاف السنين.
وأضاف الفجاوي، في الإحتفالية التي أدارتها الكاتبة مرام رحمون، ونظمتها المكتبة الوطنية بالتعاون مع دار أمجد للنشر والتوزيع، ودارة المشرق للفكر والثقافة، ومنتدى البيت العربي الثقافي، أن هذا الكتاب يشكل إضافة نوعية للأدب العربي، وأن رصانة المفردات والكلمات ترقى للشعر الجاهلي بكل تفاصيلها.
واشتملت الإحتفائية على قراءات شعرية ألقاها الشاعر محمد نصيف من ديوانه "عشتار تشرق من جديد"، كما قرأ قصيدة تتحدث عن معاناة أهلنا في فلسطين عموماً بعنوان "جرح القدس".
--(بترا)
ع ع/ م ت/أز/ ع ط
05/03/2024 20:53:33

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