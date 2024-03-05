بحث استكمال إجراءات التشغيل التجريبي لمشروع حافلات التردد السريع عمان-الزرقاء

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 5 آذار (بترا)-بحث وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس ماهر أبو السمن في مكتبه، اليوم الثلاثاء، مع وزيرة النقل المهندسة وسام التهتموني وأمين عمان الدكتور يوسف الشواربة استكمال إجراءات التشغيل التجريبي لمشروع حافلات التردد السريع عمان-الزرقاء.
وبحسب بيان الأشغال، جرى خلال اللقاء الذي حضره أمين عام الأشغال الدكتور جمال قطيشات تقديم عرض يتضمن إنجازات أعمال مشروع حافلات التردد السريع بين مدينتي عمان والزرقاء بحزمة الأربع بالإضافة الى أعمال التأثيث والتشطيبات لمحطات الركاب (ماركا، الهاشمية، الزرقاء).
واطلع الحضور على سير العمل في تأثيث وتشطيبات محطة ركاب الرصيفة والبوليتكنك والمتوقع إنجازهما خلال شهر نيسان المقبل، وجرى التأكيد على أن الأعمال الجانبية المتبقية ضمن الحزمة الثالثة بالإضافة الى استكمال أعمال تقاطع المسلخ لا تعيق التشغيل التجريبي لحافلات التردد السريع.
وبحث اللقاء الترتيبات اللازمة لغايات استكمال إجراءات التشغيل التجريبي للمشروع والتأكيد على جاهزيته للافتتاح والتشغيل التجريبي خلال الموعد المحدد ، حيث قامت أمانة عمان بشراء حافلات عدد 48 لغايات التشغيل التجريبي.
يذكر أن مشروع حافلات التردد السريع عمان-الزرقاء نفذته وزارة الأشغال العامة والإسكان بتمويل من صندوق استثمار أموال الضمان وبكلفة إجمالية بلغت 140 مليون دينار، من خلال أربعة عطاءات منفصلة لتنفيذ مسارات الحافلات والطريق العام، وتم تقسيم المشروع الى أربع حزم إضافة الى حزمة خاصة بأعمال وتشطيبات محطات الركاب.
- - (بترا)
م ح/ع ط
05/03/2024 20:59:51
MENAFN05032024000117011021ID1107938910
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