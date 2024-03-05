بحث استكمال إجراءات التشغيل التجريبي لمشروع حافلات التردد السريع عمان-الزرقاء

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 5 آذار (بترا)-بحث وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس ماهر أبو السمن في مكتبه، اليوم الثلاثاء، مع وزيرة النقل المهندسة وسام التهتموني وأمين عمان الدكتور يوسف الشواربة استكمال إجراءات التشغيل التجريبي لمشروع حافلات التردد السريع عمان-الزرقاء.

وبحسب بيان الأشغال، جرى خلال اللقاء الذي حضره أمين عام الأشغال الدكتور جمال قطيشات تقديم عرض يتضمن إنجازات أعمال مشروع حافلات التردد السريع بين مدينتي عمان والزرقاء بحزمة الأربع بالإضافة الى أعمال التأثيث والتشطيبات لمحطات الركاب (ماركا، الهاشمية، الزرقاء).

واطلع الحضور على سير العمل في تأثيث وتشطيبات محطة ركاب الرصيفة والبوليتكنك والمتوقع إنجازهما خلال شهر نيسان المقبل، وجرى التأكيد على أن الأعمال الجانبية المتبقية ضمن الحزمة الثالثة بالإضافة الى استكمال أعمال تقاطع المسلخ لا تعيق التشغيل التجريبي لحافلات التردد السريع.

وبحث اللقاء الترتيبات اللازمة لغايات استكمال إجراءات التشغيل التجريبي للمشروع والتأكيد على جاهزيته للافتتاح والتشغيل التجريبي خلال الموعد المحدد ، حيث قامت أمانة عمان بشراء حافلات عدد 48 لغايات التشغيل التجريبي.

يذكر أن مشروع حافلات التردد السريع عمان-الزرقاء نفذته وزارة الأشغال العامة والإسكان بتمويل من صندوق استثمار أموال الضمان وبكلفة إجمالية بلغت 140 مليون دينار، من خلال أربعة عطاءات منفصلة لتنفيذ مسارات الحافلات والطريق العام، وتم تقسيم المشروع الى أربع حزم إضافة الى حزمة خاصة بأعمال وتشطيبات محطات الركاب.

- - (بترا)

م ح/ع ط

05/03/2024 20:59:51