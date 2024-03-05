افتتاح مقر لحزب تقدم في لواء الرصيفة

MENAFN - Jordan News Agency)

الرصيفة 5 آذار (بترا)- افتتح حزب تقدُّم مقرا له في لواء الرصيفة اليوم الثلاثاء وهو الفرع السابع للحزب على مستوى محافظات وألوية المملكة بحضور أمينه العام العين الدكتور خالد البكار ورئيس فرع الرصيفة النائب رائد رباع الظهراوي.

وقال البكار إن مدينة الرصيفة تشكل واحدة من أهم حواضن العمل السياسي وتشكل لوحة فسيفسائية تتجلى فيها أجمل صور المواطنة، مشيرا إلى أن حزب تقدُّم من أكثر الأحزاب اشتباكا بعزيمة إيجابية مع أولويات الوطن والمواطن ومن أكثرها استقرارا ونموا.

بدوره قال رئيس فرع الرصيفة النائب رائد رباع الظهراوي: "إننا نطمح لأن يكون فرع حزب تقدُّم في لواء الرصيفة مثالا يقتدى به في تفعيل عمل سياسي ايجابي ملتزم بخدمة اللواء في مختلف المجالات .

--(بترا (

ع ط

05/03/2024 20:48:30