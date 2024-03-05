افتتاح مقر لحزب تقدم في لواء الرصيفة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
الرصيفة 5 آذار (بترا)- افتتح حزب تقدُّم مقرا له في لواء الرصيفة اليوم الثلاثاء وهو الفرع السابع للحزب على مستوى محافظات وألوية المملكة بحضور أمينه العام العين الدكتور خالد البكار ورئيس فرع الرصيفة النائب رائد رباع الظهراوي.
وقال البكار إن مدينة الرصيفة تشكل واحدة من أهم حواضن العمل السياسي وتشكل لوحة فسيفسائية تتجلى فيها أجمل صور المواطنة، مشيرا إلى أن حزب تقدُّم من أكثر الأحزاب اشتباكا بعزيمة إيجابية مع أولويات الوطن والمواطن ومن أكثرها استقرارا ونموا.
بدوره قال رئيس فرع الرصيفة النائب رائد رباع الظهراوي: "إننا نطمح لأن يكون فرع حزب تقدُّم في لواء الرصيفة مثالا يقتدى به في تفعيل عمل سياسي ايجابي ملتزم بخدمة اللواء في مختلف المجالات .
--(بترا (
ع ط
05/03/2024 20:48:30
MENAFN05032024000117011021ID1107938909
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