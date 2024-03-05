الصحة العالمية: 8 آلاف مريض بحاجة إلى إجلاء من غزة

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 5 آذار (بترا)- قالت منظمة الصحة العالمية، اليوم الثلاثاء، إن نحو 8 آلاف مريض في غزة يحتاجون إلى إجلاء معربة عن خيبة أملها لعدم إخراج سوى عدد قليل من المرضى من القطاع المحاصر.

وذكرت منظمة الصحة العالمية على موقعها الرسمي، أن إخراج مثل هؤلاء المرضى من قطاع غزة من شأنه أن يخفف بعض الضغط على الأطباء والمستشفيات التي تكافح من أجل الاستمرار في العمل في منطقة الحرب.

وقال ممثل منظمة الصحة العالمية في الأراضي الفلسطينية المحتلة ريتشارد بيبركورن من القدس "نقدّر أن هناك حاجة إلى إحالة 8 آلاف من سكان غزة إلى خارج القطاع".

وأوضح أن من بين هؤلاء نحو 6 آلاف ترتبط إصاباتهم بالحرب الدائرة بين إسرائيل وحركة حماس، بينهم مصابون بإصابات متعددة وحروق، أو بُترت أطرافهم.

--(بترا)

رصد / م ح/أز/ ع ط

05/03/2024 20:46:26