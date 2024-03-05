عشيش يتأهل إلى دور ال 32 في التصفية العالمية المؤهلة للأولمبياد

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 5 آذار (بترا) - تأهل لاعب المنتخب الوطني للملاكمة، زياد عشيش، مساء اليوم الثلاثاء، إلى دور الـ 32 في التصفية العالمية الأولى والمؤهلة إلى دورة الألعاب الأولمبية (باريس 2024) والمقامة حالياً في مدينة بوستو أرسيتسيو الإيطالية و بمشاركة 603 ملاكمة وملاكم يُمثلون 113منتخباً.
وجاء تأهل زياد عشيش إلى دور الـ 32 بعد فوزه بنزاله الأول في دور الـ 64 على لاعب منتخب طاجيكستان شوكوروف شوكوبزون ضمن منافسات وزن تحت 71 كغم.
وسيلتقي زياد عشيش في دور الـ 32 يوم بعد غد الخميس مع الفائز من مواجهة اللاعب الفلبيني شافيز رونالد ولاعب الرأس الأخضر فرنانديز دي باروس.
ويتطلع زياد عشيش إلى مواصلة الانتصارات والفوز في 3 نزالات أُخرى مقبلة من أجل التأهل حيث يتأهل إلى أولمبياد باريس اللاعبون الذين يتخطون الدور ربع النهائي من كل وزن.
ويستكمل المنتخب الوطني مشاركته في التصفية يوم غد الأربعاء، حيث سيلتقي عدي الهنداوي في دور الـ 64 من منافسات وزن 92 كغم مع اللاعب البرتغالي رودريغيز فيما سيلتقي اللاعب حذيفة عشيش في دور الـ 32 من منافسات وزن 51 كغم مع اللاعب الصيني، زاهانغ، والذي فاز في دور الـ 64 على لاعب باربادوس، جبالي بريدي.
--(بترا)
خ خ/أز/ ع ط
05/03/2024 20:44:14
MENAFN05032024000117011021ID1107938907
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