عشيش يتأهل إلى دور ال 32 في التصفية العالمية المؤهلة للأولمبياد

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 5 آذار (بترا) - تأهل لاعب المنتخب الوطني للملاكمة، زياد عشيش، مساء اليوم الثلاثاء، إلى دور الـ 32 في التصفية العالمية الأولى والمؤهلة إلى دورة الألعاب الأولمبية (باريس 2024) والمقامة حالياً في مدينة بوستو أرسيتسيو الإيطالية و بمشاركة 603 ملاكمة وملاكم يُمثلون 113منتخباً.

وجاء تأهل زياد عشيش إلى دور الـ 32 بعد فوزه بنزاله الأول في دور الـ 64 على لاعب منتخب طاجيكستان شوكوروف شوكوبزون ضمن منافسات وزن تحت 71 كغم.

وسيلتقي زياد عشيش في دور الـ 32 يوم بعد غد الخميس مع الفائز من مواجهة اللاعب الفلبيني شافيز رونالد ولاعب الرأس الأخضر فرنانديز دي باروس.

ويتطلع زياد عشيش إلى مواصلة الانتصارات والفوز في 3 نزالات أُخرى مقبلة من أجل التأهل حيث يتأهل إلى أولمبياد باريس اللاعبون الذين يتخطون الدور ربع النهائي من كل وزن.

ويستكمل المنتخب الوطني مشاركته في التصفية يوم غد الأربعاء، حيث سيلتقي عدي الهنداوي في دور الـ 64 من منافسات وزن 92 كغم مع اللاعب البرتغالي رودريغيز فيما سيلتقي اللاعب حذيفة عشيش في دور الـ 32 من منافسات وزن 51 كغم مع اللاعب الصيني، زاهانغ، والذي فاز في دور الـ 64 على لاعب باربادوس، جبالي بريدي.

--(بترا)

خ خ/أز/ ع ط

05/03/2024 20:44:14