موسكو : اعتراض 3 طائرات فرنسية حاولت اختراق حدود روسيا

(MENAFN
- Jordan News Agency)
موسكو 5 آذار (بترا)-أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، عن اعتراض 3 طائرات فرنسية حاولت اختراق الحدود الروسية فوق البحر الأسود.
وقالت الدفاع الروسية الروسية في بيان صحفي: "لمنع انتهاك حدود الدولة الروسية، جرى إرسال مقاتلة من طراز "سو -27" وحدد طاقم المقاتلة الروسية الأهداف الجوية على أنها طائرة كشف ومراقبة رادارية بعيدة المدى من طراز "إي-3 إف" وطائرتين مقاتلتين من طراز "رافال-سي" متعددة الأغراض تابعين لقوات الفضاء الفرنسية".
وأضاف البيان :"ومع اقتراب المقاتلة الروسية، انعطفت الطائرات الفرنسية من حدود الدولة وغادرت المجال الجوي فوق البحر الأسود".
--(بترا)
س ح/أز/ ع ط
05/03/2024 20:40:18
MENAFN05032024000117011021ID1107938906
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