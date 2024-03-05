موسكو : اعتراض 3 طائرات فرنسية حاولت اختراق حدود روسيا

MENAFN - Jordan News Agency)

موسكو 5 آذار (بترا)-أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، عن اعتراض 3 طائرات فرنسية حاولت اختراق الحدود الروسية فوق البحر الأسود.

وقالت الدفاع الروسية الروسية في بيان صحفي: "لمنع انتهاك حدود الدولة الروسية، جرى إرسال مقاتلة من طراز "سو -27" وحدد طاقم المقاتلة الروسية الأهداف الجوية على أنها طائرة كشف ومراقبة رادارية بعيدة المدى من طراز "إي-3 إف" وطائرتين مقاتلتين من طراز "رافال-سي" متعددة الأغراض تابعين لقوات الفضاء الفرنسية".

وأضاف البيان :"ومع اقتراب المقاتلة الروسية، انعطفت الطائرات الفرنسية من حدود الدولة وغادرت المجال الجوي فوق البحر الأسود".

--(بترا)

س ح/أز/ ع ط

05/03/2024 20:40:18