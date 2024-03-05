مستشفى العبدلي يعرض أبرز الخدمات والاختصاصات المستحدثة في عام 2023

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 5 آذار (بترا) - أعلن مستشفى العبدلي اليوم الثلاثاء، خلال فعاليات "المؤتمر السنوي لأبرز الاختصاصات والخدمات المستحدثة في عام 2023 "، بحضور عدد من شركات التأمين وممثلي كبرى الشركات المحلية والدولية وممثلي وسائل الإعلام.
ويهدف المؤتمر، إلى تسليط الضوء على مجموعة واسعة من الخدمات والاختصاصات الطبية الفريدة التي يقدمها المستشفى، إضافة إلى التعرف على أحدث الابتكارات والتطورات في مجال الرعاية الصحية التي يوفرها المستشفى العبدلي.
وأكد المدير الطبي للمستشفى الدكتور بشر قعوار، أن المستشفى استحدث مجموعة متنوعة من الخدمات والاختصاصات، بما في ذلك اختصاصات جراحة اليد والقدم في قسم العظام، والعمل على زيادة فريق أخصائيي الجهاز الهضمي لتوفير خدمات رعاية متقدمة لإجراءات التداخلات العلاجية عن طريق المنظار والبدء بالعمل على تطوير مركز الإخصاب والوراثة وتزويد مختبراته بأحدث المعدات العالمية، إضافة إلى تزويد المستشفى بأحدث الأجهزة لعلاج عمليات العمود الفقري والبدء بإدخال تقنيات الذكاء الاصطناعي في العمليات الجراحية وأجراء العديد من العمليات الجراحية النوعية في مجال جراحة الجهاز الهضمي العلوي.
وأكد الدكتور قعوار، أهمية التزام المستشفى بمواكبة الابتكارات الطبية، حيث سلط الضوء على الاستثمار الكبير الذي يقوم به المستشفى لتدريب الموظفين ومواصلة تحديث المعدات ذات الجودة العالية، مما يضع مستشفى العبدلي في مقدمة مقدمي خدمات الرعاية الصحية بجانب المرافق الطبية العالمية الرائدة.
وأشار نائب رئيس هيئة المديرين أحمد أبو غزالة إلى أن المؤتمر يحتفل بالإنجازات الطبية للمستشفى وجهود التعاون مع الشركاء المحليين والدوليين.
وشدد على التزام المستشفى بمواصلة تحسين معايير الرعاية الصحية لخدمة المرضى في الأردن وعلى المستوى الدولي.
وبين أن المستشفى قام اخيرا بالعمل على توفير كافة متطلبات النجاح من أطباء أصحاب كفاءات علمية وعملية وتزويد المستشفى بأحدث المستلزمات الطبية والتكنولوجية والتوسع في تقديم خدمات الرعاية الصحية لجميع المرضى من الأردن والخارج.
يشار إلى أن مستشفى العبدلي تأسس في عام 2019، وتتمثل مهمتها في تقديم أفضل ممارسات الرعاية التي تركز على المريض وتعزيز البحث والتعليم في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ويحتوي على معظم التخصصات على مستوى عالٍ من التخصص الفرعي، وقسم الطوارئ، والتشخيص الشامل في منشأة حديثة في قلب عمان، بالإضافة إلى أعتماد المستشفى من قبل اللجنة الدولية المشتركة ومجلس اعتماد المؤسسات الصحية.
--(بترا)
ع د/أز/ ع ط
05/03/2024 20:39:17
MENAFN05032024000117011021ID1107938905
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