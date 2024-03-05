مستشفى العبدلي يعرض أبرز الخدمات والاختصاصات المستحدثة في عام 2023

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 5 آذار (بترا) - أعلن مستشفى العبدلي اليوم الثلاثاء، خلال فعاليات "المؤتمر السنوي لأبرز الاختصاصات والخدمات المستحدثة في عام 2023 "، بحضور عدد من شركات التأمين وممثلي كبرى الشركات المحلية والدولية وممثلي وسائل الإعلام.

ويهدف المؤتمر، إلى تسليط الضوء على مجموعة واسعة من الخدمات والاختصاصات الطبية الفريدة التي يقدمها المستشفى، إضافة إلى التعرف على أحدث الابتكارات والتطورات في مجال الرعاية الصحية التي يوفرها المستشفى العبدلي.

وأكد المدير الطبي للمستشفى الدكتور بشر قعوار، أن المستشفى استحدث مجموعة متنوعة من الخدمات والاختصاصات، بما في ذلك اختصاصات جراحة اليد والقدم في قسم العظام، والعمل على زيادة فريق أخصائيي الجهاز الهضمي لتوفير خدمات رعاية متقدمة لإجراءات التداخلات العلاجية عن طريق المنظار والبدء بالعمل على تطوير مركز الإخصاب والوراثة وتزويد مختبراته بأحدث المعدات العالمية، إضافة إلى تزويد المستشفى بأحدث الأجهزة لعلاج عمليات العمود الفقري والبدء بإدخال تقنيات الذكاء الاصطناعي في العمليات الجراحية وأجراء العديد من العمليات الجراحية النوعية في مجال جراحة الجهاز الهضمي العلوي.

وأكد الدكتور قعوار، أهمية التزام المستشفى بمواكبة الابتكارات الطبية، حيث سلط الضوء على الاستثمار الكبير الذي يقوم به المستشفى لتدريب الموظفين ومواصلة تحديث المعدات ذات الجودة العالية، مما يضع مستشفى العبدلي في مقدمة مقدمي خدمات الرعاية الصحية بجانب المرافق الطبية العالمية الرائدة.

وأشار نائب رئيس هيئة المديرين أحمد أبو غزالة إلى أن المؤتمر يحتفل بالإنجازات الطبية للمستشفى وجهود التعاون مع الشركاء المحليين والدوليين.

وشدد على التزام المستشفى بمواصلة تحسين معايير الرعاية الصحية لخدمة المرضى في الأردن وعلى المستوى الدولي.

وبين أن المستشفى قام اخيرا بالعمل على توفير كافة متطلبات النجاح من أطباء أصحاب كفاءات علمية وعملية وتزويد المستشفى بأحدث المستلزمات الطبية والتكنولوجية والتوسع في تقديم خدمات الرعاية الصحية لجميع المرضى من الأردن والخارج.

يشار إلى أن مستشفى العبدلي تأسس في عام 2019، وتتمثل مهمتها في تقديم أفضل ممارسات الرعاية التي تركز على المريض وتعزيز البحث والتعليم في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ويحتوي على معظم التخصصات على مستوى عالٍ من التخصص الفرعي، وقسم الطوارئ، والتشخيص الشامل في منشأة حديثة في قلب عمان، بالإضافة إلى أعتماد المستشفى من قبل اللجنة الدولية المشتركة ومجلس اعتماد المؤسسات الصحية.

--(بترا)

ع د/أز/ ع ط

05/03/2024 20:39:17