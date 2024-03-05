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الخميس المقبل آخر موعد لتقديم التقارير الطبية الخاصة بالحالات الإنسانية

3/5/2024 2:45:51 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 5 آذار -(بترا)- أكدت مديرية البعثات في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الثلاثاء، بأن آخر موعد لتقديم وتحميل التقارير الطبية للحالتين الإنسانيتين المعلن عنهما سابقاً وهما حالة إصابة الطالب أو رب الأسرة بمرض مزمن ضمن الأمراض المعلنة، وحالة إصابة الطالب أو رب الأسرة بعجز بنسبة (60 بالمئة) فأكثر للطلبة المتقدمين بطلبات للاستفادة من المنح والقروض الداخلية للعام الجامعي 2023- 2024 ، هو تمام الساعة (3) الثالثة من عصر يوم الخميس المقبل وشددت المديرية على أنه لن يتم السماح بتقديم أي تقرير بعد هذا التاريخ.

-(بترا)

- أ ر/أز/ ع ط

05/03/2024 20:36:32

MENAFN05032024000117011021ID1107938904

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