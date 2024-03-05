الخميس المقبل آخر موعد لتقديم التقارير الطبية الخاصة بالحالات الإنسانية

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 5 آذار -(بترا)- أكدت مديرية البعثات في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الثلاثاء، بأن آخر موعد لتقديم وتحميل التقارير الطبية للحالتين الإنسانيتين المعلن عنهما سابقاً وهما حالة إصابة الطالب أو رب الأسرة بمرض مزمن ضمن الأمراض المعلنة، وحالة إصابة الطالب أو رب الأسرة بعجز بنسبة (60 بالمئة) فأكثر للطلبة المتقدمين بطلبات للاستفادة من المنح والقروض الداخلية للعام الجامعي 2023- 2024 ، هو تمام الساعة (3) الثالثة من عصر يوم الخميس المقبل وشددت المديرية على أنه لن يتم السماح بتقديم أي تقرير بعد هذا التاريخ.
-(بترا)
- أ ر/أز/ ع ط
05/03/2024 20:36:32
MENAFN05032024000117011021ID1107938904
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