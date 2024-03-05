النجار تطلق برنامج المدن الثقافية في صخرة وعرجان

MENAFN - Jordan News Agency)

عجلون 5 اذار (بترا ) – علي فريحات – أطلقت وزيرة الثقافة هيفاء النجار اليوم الثلاثاء، في المركز الثقافي بمحافظة عجلون فعاليات برنامج المدن الثقافية في قضاءي عرجان وصخرة" والذي يأتي ضمن احتفالات المملكة باليوبيل الفضي لتسلم جلالة الملك عبدالله الثاني سلطاته الدستورية .

وقالت الوزيرة النجار إن إطلاق برنامج المدن الثقافية/الألوية الثقافية يعتبر من أهم مشروعات الوزارة وبرامجها التي ترتبط بالتنمية الشاملة والمستدامة، مشيرة إلى أن اختيار الألوية الثقافية يسهم بشكل مباشر وفعال في توزيع مكتسبات التنمية على المحافظات ويوفر المجال للتواصل بين الهيئات الثقافية والمؤسسات الرسمية والشعبية والمجتمع المدني للتعاون وإبراز الصورة المشرقة لألويتهم وأقضيتهم والكشف عن طاقات الموهوبين وإبداعاتهم.

وأضافت الوزيرة خلال الحفل الذي حضره محافظ عجلون الدكتور قبلان الشريف وأمين عام الوزارة الدكتور ماهر نفش ونائب المحافظ الدكتور هاشم العبداللات وعدد من مدراء الدوائر ورؤساء البلديات و أعضاء مجلس المحافظة، أن عجلون تزخر بالمقومات الثقافية والسياحية التي تجعلها مميزة عن باقي المحافظات وتشكل حالة ثقافية فريدة من خلال المشاركة بالأنشطة والبرامج والفعاليات الثقافية المتنوعة في المركز الثقافي ما يساهم ذلك في الارتقاء بالفعل الثقافي والدفع قدما نحو التطور والنجاح والاستدامة.

وقال رئيس مجلس المحافظة عمر المومني إن اختيار عرجان وصخرة كمدن للثقافية الأردنية يعد حدثا بارزا سيبقى في صفحات المحافظة المشرقة، مشيرا إلى أن محافظة عجلون بعامة وقضاءي بخاصة قد احتضنا إرثا دينيا وتاريخيا وثقافيا ويشهدا حراكا ثقافيا مما يساهم ذلك في إبراز الهوية الثقافية.

بدوره، أشار مدير الثقافة سامر فريحات الى أهمية التشاركية ما بين مختلف الهيئات والمنتديات الثقافية لدعم برنامج المدن الثقافية في عجلون للعام الحالي، مثمنا جهود الوزارة التي تسعى دائما لدعم الثقافة والمثقفين والأدباء والفن بمختلف انواعه من خلال إطلاق برامج المدن الثقافية في المحافظات مما يتيح المشاركة لأكبر عدد ممكن من أصحاب الثقافة والفكر النير .

واشتملت الفعاليات على كلمات لرئيس بلدية الجنيد الدكتور مهدي المومني ورئيس منتدى الجنيد يوسف المومني ورئيس جمعية عيون على الوطن الدكتور منير شويطر تتحدث عن أهمية اختيار عجلون كأقضية ثقافية للعام الحالي 2024 وقصائد شعرية وعروض فنية ثقافية متنوعة وعرض وثائقي ثقافي (من فرسان الزمن الصعب) للشاعر حسين الغرايبة تحدث فيه عن سيرة الشهيد الطيار فراس العجلوني وتقديم عرض تايكوندوا بقيادة الكابتن كاسب عنيزات.

وفي نهاية حفل الاطلاق جرى تكريم الوزيرة النجار تقديرا لدورها في دعم الحراك الثقافي في محافظات المملكة كافة.

وعلى هامش الحفل تجولت الوزيرة يرافقها الأمين العام ورئيس مجلس المحافظة واعضاء من المجلس ومدير الثقافة على معرض المنتوجات والحرف اليدوية.

--(بترا )

ع . ف /أز/ ع ط

05/03/2024 20:35:31