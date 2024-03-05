وزير المياه يبحث أوجه التعاون مع وزير الفلاحة والموارد المائية التونسي

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 5 آذار (بترا)- بحث وزير المياه والري المهندس رائد أبو السعود، اليوم الثلاثاء مع وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري التونسي عبد المنعم بلعاتي العلاقات الأردنية التونسية والحرص على أدامتها، وكذلك أوجه التعاون المشترك، و خاصة لمواجهة تحديات المياه والتغيرات المناخية.

واستعرض أبو السعود الجهود الأردنية في مواجهة تحديات التغيرات المناخية ونقص المياه خاصة مع تزايدها في ظل أزمة اللجوء السوري وانخفاض حصة الفرد الى 61 مترا مكعبا سنويا لكافة الاستخدامات خاصة وأن الأردن واحدة من أكثر الدول فقرا بالمياه، و الإنجازات التي حققها قطاع المياه في الأردن.

واكد خلال اللقاء حرص الأردن على تعزيز أواصر التعاون والتشارك في الخبرات مع الأشقاء العرب خاصة مع تونس الشقيقة في مختلف مجالات المياه.

وأشار إلى تجربة الأردن في التعامل مع شح المياه وأزمة اللجوء والتي فرضت تحدياً كبيراً وهائلا على كافة القطاعات والموارد الوطنية الأردنية،مبيناً أن الأردن يعد من الدول الرائدة في مجال الاستفادة من المياه المعالجة والبالغة حالياً نحو 200 مليون متر مكعب سنوياً وتوظيفها في مشاريع تنموية اقتصادية تحقق دخلا للمجتمعات المحلية .

وزاد أن الأردن توسع في الاستفادة من الطاقة المتجددة خاصة الطاقة الشمسية لتوفير كلف الطاقة والانبعاثات الغازية في مواجهة تحديات المناخ، منوهاً إلى أن الأردن يتطلع إلى تبادل الخبرات بما يخدم البلدين الشقيقين .

بدوره، استعرض بلعاتي أثر التغيرات المناخية المتسارعة على تونس وعلى دول المنطقة خاصة خلال الأعوام الأخيرة، مبيناً أن تونس قامت بإنشاء 4 محطات لتحلية مياه البحر بطاقة 400 ألف متر مكعب يومياً لتوفير كميات مياه إضافية للشرب سيتم تشغيلها خلال العام الحالي .

وأعرب عن ارتياحه وسعادته للتجربة الأردنية في إدارة ملف المياه خاصة بعد اطلاعه على الاستفادة من المياه المعالجة في محطة جنوب عمان لزراعة الأعلاف وتحقيق دخل اقتصادي جيد لأهالي المنطقة .

وأكد عمق العلاقات الأخوية الأردنية التونسية والجهود الأردنية في مختلف القطاعات وخاصة قطاع المياه مؤكدا أهمية تعزيز العلاقات في مجالات المياه والصرف الصحي وتبادل الخبرات بين البلدين.

وحضر اللقاء سفيرة الجمهورية التونسية لدى المملكة الاردنية الهاشمية مفيدة الزريبي ورئيس الجمعية العربية لمرافق المياه "أكوا" المهندس خلدون الخمشان.

--(بترا)

ي ع/أز/ ع ط

05/03/2024 20:25:48