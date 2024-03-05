وزير المياه يبحث أوجه التعاون مع وزير الفلاحة والموارد المائية التونسي

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 5 آذار (بترا)- بحث وزير المياه والري المهندس رائد أبو السعود، اليوم الثلاثاء مع وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري التونسي عبد المنعم بلعاتي العلاقات الأردنية التونسية والحرص على أدامتها، وكذلك أوجه التعاون المشترك، و خاصة لمواجهة تحديات المياه والتغيرات المناخية.
واستعرض أبو السعود الجهود الأردنية في مواجهة تحديات التغيرات المناخية ونقص المياه خاصة مع تزايدها في ظل أزمة اللجوء السوري وانخفاض حصة الفرد الى 61 مترا مكعبا سنويا لكافة الاستخدامات خاصة وأن الأردن واحدة من أكثر الدول فقرا بالمياه، و الإنجازات التي حققها قطاع المياه في الأردن.
واكد خلال اللقاء حرص الأردن على تعزيز أواصر التعاون والتشارك في الخبرات مع الأشقاء العرب خاصة مع تونس الشقيقة في مختلف مجالات المياه.
وأشار إلى تجربة الأردن في التعامل مع شح المياه وأزمة اللجوء والتي فرضت تحدياً كبيراً وهائلا على كافة القطاعات والموارد الوطنية الأردنية،مبيناً أن الأردن يعد من الدول الرائدة في مجال الاستفادة من المياه المعالجة والبالغة حالياً نحو 200 مليون متر مكعب سنوياً وتوظيفها في مشاريع تنموية اقتصادية تحقق دخلا للمجتمعات المحلية .
وزاد أن الأردن توسع في الاستفادة من الطاقة المتجددة خاصة الطاقة الشمسية لتوفير كلف الطاقة والانبعاثات الغازية في مواجهة تحديات المناخ، منوهاً إلى أن الأردن يتطلع إلى تبادل الخبرات بما يخدم البلدين الشقيقين .
بدوره، استعرض بلعاتي أثر التغيرات المناخية المتسارعة على تونس وعلى دول المنطقة خاصة خلال الأعوام الأخيرة، مبيناً أن تونس قامت بإنشاء 4 محطات لتحلية مياه البحر بطاقة 400 ألف متر مكعب يومياً لتوفير كميات مياه إضافية للشرب سيتم تشغيلها خلال العام الحالي .
وأعرب عن ارتياحه وسعادته للتجربة الأردنية في إدارة ملف المياه خاصة بعد اطلاعه على الاستفادة من المياه المعالجة في محطة جنوب عمان لزراعة الأعلاف وتحقيق دخل اقتصادي جيد لأهالي المنطقة .
وأكد عمق العلاقات الأخوية الأردنية التونسية والجهود الأردنية في مختلف القطاعات وخاصة قطاع المياه مؤكدا أهمية تعزيز العلاقات في مجالات المياه والصرف الصحي وتبادل الخبرات بين البلدين.
وحضر اللقاء سفيرة الجمهورية التونسية لدى المملكة الاردنية الهاشمية مفيدة الزريبي ورئيس الجمعية العربية لمرافق المياه "أكوا" المهندس خلدون الخمشان.
--(بترا)
ي ع/أز/ ع ط
05/03/2024 20:25:48
MENAFN05032024000117011021ID1107938902
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.