نقل مباراة شباب العقبة والجليل بدوري المحترفين إلى الزرقاء

نقل مباراة شباب العقبة والجليل بدوري المحترفين إلى الزرقاء
التاريخ
3/5/2024 2:45:48 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 5 آذار (بترا) - قرر اتحاد كرة القدم، نقل مباراة شباب العقبة والجليل، ضمن الأسبوع الرابع عشر من دوري المحترفين والتي كانت مقررة عند السابعة والنصف مساء الجمعة المقبل على ملعب العقبة لتقام بنفس اليوم والتوقيت على ستاد الأمير محمد بالزرقاء.
وجاء قرار نقل المباراة، بسبب عدم انتهاء أعمال عطاء تغيير أرضية الملعب.
--(بترا)
خ خ/أز/ ع ط
05/03/2024 19:32:46
MENAFN05032024000117011021ID1107938901
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