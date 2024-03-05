نقل مباراة شباب العقبة والجليل بدوري المحترفين إلى الزرقاء

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 5 آذار (بترا) - قرر اتحاد كرة القدم، نقل مباراة شباب العقبة والجليل، ضمن الأسبوع الرابع عشر من دوري المحترفين والتي كانت مقررة عند السابعة والنصف مساء الجمعة المقبل على ملعب العقبة لتقام بنفس اليوم والتوقيت على ستاد الأمير محمد بالزرقاء.

وجاء قرار نقل المباراة، بسبب عدم انتهاء أعمال عطاء تغيير أرضية الملعب.

--(بترا)

خ خ/أز/ ع ط

05/03/2024 19:32:46