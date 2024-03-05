وفد من كبار المتقاعدين العسكريين يزور القيادة العامة للقوات المسلحة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 5 آذار (بترا)- تزامناً مع احتفالات المملكة باليوبيل الفضي وتعريب قيادة الجيش العربي، زار عدد من كبار ضباط من المتقاعدين العسكريين اليوم الثلاثاء، القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي.
واستمع الوفد الضيف إلى إيجاز عن مقر القيادة العامة الجديد، الذي أنشئ على مساحة أرض تمتد إلى 300 دونم، بما يلبي متطلبات القوات المسلحة، وفقاً لأحدث الأسس والمعايير الهندسية، وجالوا في الأقسام والمرافق الداخلية والخارجية للقيادة.
وأشاد الوفد بالجهود المبذولة والاحترافية العالية في تنفيذ المشروع، الذي يمتاز بالحداثة والتطور، مبدين اعتزازهم بمرتبات القوات المسلحة ودورهم الكبير في الحفاظ على أمن واستقرار المملكة.
يشار إلى أن المقر الجديد للقيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي، يعتبر مشروعاً ضخمًا، حيث بدأ تنفيذه في عام 2019، وعبر 7 مراحل متتالية واستغرق تنفيذه 4 سنوات ونصف الذي تم افتتاحه من لدن جلالة الملك عبدالله الثاني القائد الأعلى للقوات المسلحة في الثلاثين من كانون الثاني من هذا العام.
--(بترا)
ل م/ ن ح/ ع ط
05/03/2024 19:32:05
MENAFN05032024000117011021ID1107938900
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