وفد من كبار المتقاعدين العسكريين يزور القيادة العامة للقوات المسلحة

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 5 آذار (بترا)- تزامناً مع احتفالات المملكة باليوبيل الفضي وتعريب قيادة الجيش العربي، زار عدد من كبار ضباط من المتقاعدين العسكريين اليوم الثلاثاء، القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي.

واستمع الوفد الضيف إلى إيجاز عن مقر القيادة العامة الجديد، الذي أنشئ على مساحة أرض تمتد إلى 300 دونم، بما يلبي متطلبات القوات المسلحة، وفقاً لأحدث الأسس والمعايير الهندسية، وجالوا في الأقسام والمرافق الداخلية والخارجية للقيادة.

وأشاد الوفد بالجهود المبذولة والاحترافية العالية في تنفيذ المشروع، الذي يمتاز بالحداثة والتطور، مبدين اعتزازهم بمرتبات القوات المسلحة ودورهم الكبير في الحفاظ على أمن واستقرار المملكة.

يشار إلى أن المقر الجديد للقيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي، يعتبر مشروعاً ضخمًا، حيث بدأ تنفيذه في عام 2019، وعبر 7 مراحل متتالية واستغرق تنفيذه 4 سنوات ونصف الذي تم افتتاحه من لدن جلالة الملك عبدالله الثاني القائد الأعلى للقوات المسلحة في الثلاثين من كانون الثاني من هذا العام.

--(بترا)

ل م/ ن ح/ ع ط

05/03/2024 19:32:05