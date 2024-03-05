برعاية ملكية سامية... افتتاح معرض الغذاء الأردني الدولي

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 5 آذار (بترا)-مندوبا عن جلالة الملك عبدالله الثاني، أفتتح وزير الصناعة والتجارة والتموين يوسف الشمالي، مساء اليوم الثلاثاء، فعاليات معرض الغذاء الأردني الدولي (جوردن فود)، المقام بمعرض عمان الدولي للسيارات على طريق المطار.
وجال الوزير الشمالي على أجنحة الشركات المشاركة بالمعرض الذي تنظمه شركة (المروجون الدوليون) للتسويق وتنظيم المعارض (إبكو)، وأطلع على المستوى المتقدم الذي وصلته صناعة الغذاء الأردنية.
وتأتي إقامة المعرض بدورته السابعة بالتزامن مع احتفالات المملكة بمناسبة اليوبيل الفضي لتسلم جلالة الملك عبدالله الثاني سلطاته الدستورية، وقرب حلول شهر رمضان الفضيل.
وثمن رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان المهندس فتحي الجغبير خلال كلمة له بافتتاح المعرض، الدعم الموصول الذي يقدمه جلالة الملك للصناعة الأردنية، وزيارته المستمرة للمصانع ما جعلها محط اهتمام المستثمرين العرب والأجانب.
وأشار الجغبير كذلك إلى أن الصناعة الأردنية لديها قدرات كبيرة على توفير احتياجات السوق المحلية من منتجات مختلفة وبجودة عالية ومنافسة، لافتا إلى وجود اقبال من المواطنين على شراء منتجاتها ما زاد من حصتها داخل المملكة.
وأكد وجود اهتمام حكومي ملموس من الحكومة بالقطاع الصناعي وتوفير كل التسهيلات لتسهيل أعماله، لافتا لبرنامج دعم الصناعة الذي سيتم اطلاق المرحلة الثانية منه بوقت قريب.
بدوره، رفع مدير عام شركة (ابكو) رائد أبو سعدة، آسمى آيات الشكر والعرفان لجلالة الملك لتفضله بشمول المعرض برعايته الملكية السامية الكريمة، مؤكدا أن الأردن على الدوام سيبقي موطنا للأعمال والتجارة وواحة للأمن والاستقرار.
وأشار أبو سعدة إلى أن شركته تحرص على إدامة تنظيم المعرض بشكل دوري نظرا لدوره في الترويج للصناعات الأردنية وإظهار دورها المتميز ومكانتها وجودتها التي وصلتها، إلى جانب جهود القطاع الخاص في توفير السلع الغذائية بالسوق المحلية.
يذكر أن المعرض الذي يستمر 5 أيام، ويقام على مساحة 6 آلاف متر، يفتح أبوابه بالمجان من الساعة 2:00 ظهرا وحتى 9:00 ليلا، فيما تشتمل فعالياته على عروض لفنون طهي الطعام وتذوقه، وبمشاركة طهاة من داخل المملكة وخارجها.
--(بترا)
س ص/أز/ ع ط
05/03/2024 19:49:46
MENAFN05032024000117011021ID1107938899
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