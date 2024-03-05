برعاية ملكية سامية... افتتاح معرض الغذاء الأردني الدولي

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 5 آذار (بترا)-مندوبا عن جلالة الملك عبدالله الثاني، أفتتح وزير الصناعة والتجارة والتموين يوسف الشمالي، مساء اليوم الثلاثاء، فعاليات معرض الغذاء الأردني الدولي (جوردن فود)، المقام بمعرض عمان الدولي للسيارات على طريق المطار.

وجال الوزير الشمالي على أجنحة الشركات المشاركة بالمعرض الذي تنظمه شركة (المروجون الدوليون) للتسويق وتنظيم المعارض (إبكو)، وأطلع على المستوى المتقدم الذي وصلته صناعة الغذاء الأردنية.

وتأتي إقامة المعرض بدورته السابعة بالتزامن مع احتفالات المملكة بمناسبة اليوبيل الفضي لتسلم جلالة الملك عبدالله الثاني سلطاته الدستورية، وقرب حلول شهر رمضان الفضيل.

وثمن رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان المهندس فتحي الجغبير خلال كلمة له بافتتاح المعرض، الدعم الموصول الذي يقدمه جلالة الملك للصناعة الأردنية، وزيارته المستمرة للمصانع ما جعلها محط اهتمام المستثمرين العرب والأجانب.

وأشار الجغبير كذلك إلى أن الصناعة الأردنية لديها قدرات كبيرة على توفير احتياجات السوق المحلية من منتجات مختلفة وبجودة عالية ومنافسة، لافتا إلى وجود اقبال من المواطنين على شراء منتجاتها ما زاد من حصتها داخل المملكة.

وأكد وجود اهتمام حكومي ملموس من الحكومة بالقطاع الصناعي وتوفير كل التسهيلات لتسهيل أعماله، لافتا لبرنامج دعم الصناعة الذي سيتم اطلاق المرحلة الثانية منه بوقت قريب.

بدوره، رفع مدير عام شركة (ابكو) رائد أبو سعدة، آسمى آيات الشكر والعرفان لجلالة الملك لتفضله بشمول المعرض برعايته الملكية السامية الكريمة، مؤكدا أن الأردن على الدوام سيبقي موطنا للأعمال والتجارة وواحة للأمن والاستقرار.

وأشار أبو سعدة إلى أن شركته تحرص على إدامة تنظيم المعرض بشكل دوري نظرا لدوره في الترويج للصناعات الأردنية وإظهار دورها المتميز ومكانتها وجودتها التي وصلتها، إلى جانب جهود القطاع الخاص في توفير السلع الغذائية بالسوق المحلية.

يذكر أن المعرض الذي يستمر 5 أيام، ويقام على مساحة 6 آلاف متر، يفتح أبوابه بالمجان من الساعة 2:00 ظهرا وحتى 9:00 ليلا، فيما تشتمل فعالياته على عروض لفنون طهي الطعام وتذوقه، وبمشاركة طهاة من داخل المملكة وخارجها.

--(بترا)





س ص/أز/ ع ط

05/03/2024 19:49:46