البيئة تعقد الإجتماع الأول للّجنة الوطنية للتغير المناخي

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 5 آذار (بترا)- رندا حتاملة- عقدت اللجنة الوطنية للتغير المناخي، اليوم الثلاثاء، اجتماعها الأول برئاسة وزير البيئة الدكتور معاوية الردايدة، وبحضور مدير إقليم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في صندوق المناخ الأخضر الدكتور أمجد المهدي.

واستعرضت اللجنة التي ضمت في عضويتها عدداً من الأمناء العامين في المؤسسات ذات العلاقة،نتائج مؤتمر cop28 الذي عقد في الإمارات العربية المتحدة نهاية العام الماضي، و التطورات في مشروع الجاهزية المنفذ من قبل المعهد العالمي للنمو الأخضر (GGGI)، بالإضافة إلى عرض تحديث بشأن التقدم والخطط الوطنية لملف التغير المناخي.

وأكد الوزير الردايدة أهمية ملف التغير المناخي للأردن والعالم نظرًا لآثاره الخطيرة في المستقبل المتوسط والبعيد، مشيرا في الوقت ذاته إلى الفرص المرتبطة بالتغير المناخي، كالتمويل المناخي والنمو الأخضر.

ولفت إلى أن الأردن يعتبر رائدًا في مجابهة التغير المناخي على الرغم من كونه من الدول المتأثرة قليلا بالانبعاثات الكربونية مما يجعله مثالًا يحتذى به في المنطقة.

وأشار الى أهمية الدور الذي لعبه الوفد الأردني المشارك في مؤتمر المناخ COP -28 في دولة الإمارات العربية المتحدة برئاسة جلالة الملك عبدالله الثاني، وما لاقته كلمة جلالته من استحسان من الدول المشاركة كافة ، وإشارته إلى المبادرة الأردنية العالمية ( مترابطة المناخ - اللاجئين ) وضرورة العمل على تبنيها من كافة الأطراف العالمية ، وضرورة تقديم مزيدا من الدعم للدول المستضيفة لتتمكن من مواجهة التغيرات المناخية والتكيف معها.

وأشار الردايدة إلى الدور الكبير الذي بذلته دولة الإمارات العربية في استضافة أعمال مؤتمر المناخ COP -28 ، وتهيئة الظروف المناسبة للوفود العربية لتوحيد مطالبها ، وبما يصب في مصلحة بذل الجهود بشكل جماعي، والطلب من الدول الداعمة ضرورة تقديم الدعم اللازم والكافي لمواجهة التحديات المناخية والتكيف معها.

وأشاد الردايدة بلقاءات الوفد الأردني مع الوفود الرسمية المشاركة والجهات الدولية الداعمة، لإستقطاب المزيدمن الدعم، الذي سيسهم في تنفيذ السياسات والإجراءات الأردنية الرامية إلى مواجهة التحديات المناخية .

بدوره أشاد مدير إقليم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في صندوق المناخ الأخضر الدكتور أمجد المهدي، بجهود الأردن في مجابهة تغير المناخ من خلال تنفيذ عدة مشاريع .

وعرضت كريستل كوبر من صندوق المناخ الأخضر التطورات في مشروع الجاهزية الحالي المنفذ من قبل المعهد باسم "مشروع دعم مشاركة السلطة الوطنية المخولة مع الشركاء وهيئة الوصول المباشر، وتعزيز إعداد أوراق المفاهيم في الأردن"، مستعرضة عملية تطوير منهج وبرنامج تدريبي في مجال التغير المناخي وهو أحد أنشطة المشروع التي ستنفذ في الربع الثاني والثالث من العام الحالي.

--(بترا)

رح/أز/ ع ط

05/03/2024 19:40:13