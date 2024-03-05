البيئة تعقد الإجتماع الأول للّجنة الوطنية للتغير المناخي

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 5 آذار (بترا)- رندا حتاملة- عقدت اللجنة الوطنية للتغير المناخي، اليوم الثلاثاء، اجتماعها الأول برئاسة وزير البيئة الدكتور معاوية الردايدة، وبحضور مدير إقليم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في صندوق المناخ الأخضر الدكتور أمجد المهدي.
واستعرضت اللجنة التي ضمت في عضويتها عدداً من الأمناء العامين في المؤسسات ذات العلاقة،نتائج مؤتمر cop28 الذي عقد في الإمارات العربية المتحدة نهاية العام الماضي، و التطورات في مشروع الجاهزية المنفذ من قبل المعهد العالمي للنمو الأخضر (GGGI)، بالإضافة إلى عرض تحديث بشأن التقدم والخطط الوطنية لملف التغير المناخي.
وأكد الوزير الردايدة أهمية ملف التغير المناخي للأردن والعالم نظرًا لآثاره الخطيرة في المستقبل المتوسط والبعيد، مشيرا في الوقت ذاته إلى الفرص المرتبطة بالتغير المناخي، كالتمويل المناخي والنمو الأخضر.
ولفت إلى أن الأردن يعتبر رائدًا في مجابهة التغير المناخي على الرغم من كونه من الدول المتأثرة قليلا بالانبعاثات الكربونية مما يجعله مثالًا يحتذى به في المنطقة.
وأشار الى أهمية الدور الذي لعبه الوفد الأردني المشارك في مؤتمر المناخ COP -28 في دولة الإمارات العربية المتحدة برئاسة جلالة الملك عبدالله الثاني، وما لاقته كلمة جلالته من استحسان من الدول المشاركة كافة ، وإشارته إلى المبادرة الأردنية العالمية ( مترابطة المناخ - اللاجئين ) وضرورة العمل على تبنيها من كافة الأطراف العالمية ، وضرورة تقديم مزيدا من الدعم للدول المستضيفة لتتمكن من مواجهة التغيرات المناخية والتكيف معها.
وأشار الردايدة إلى الدور الكبير الذي بذلته دولة الإمارات العربية في استضافة أعمال مؤتمر المناخ COP -28 ، وتهيئة الظروف المناسبة للوفود العربية لتوحيد مطالبها ، وبما يصب في مصلحة بذل الجهود بشكل جماعي، والطلب من الدول الداعمة ضرورة تقديم الدعم اللازم والكافي لمواجهة التحديات المناخية والتكيف معها.
وأشاد الردايدة بلقاءات الوفد الأردني مع الوفود الرسمية المشاركة والجهات الدولية الداعمة، لإستقطاب المزيدمن الدعم، الذي سيسهم في تنفيذ السياسات والإجراءات الأردنية الرامية إلى مواجهة التحديات المناخية .
بدوره أشاد مدير إقليم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في صندوق المناخ الأخضر الدكتور أمجد المهدي، بجهود الأردن في مجابهة تغير المناخ من خلال تنفيذ عدة مشاريع .
وعرضت كريستل كوبر من صندوق المناخ الأخضر التطورات في مشروع الجاهزية الحالي المنفذ من قبل المعهد باسم "مشروع دعم مشاركة السلطة الوطنية المخولة مع الشركاء وهيئة الوصول المباشر، وتعزيز إعداد أوراق المفاهيم في الأردن"، مستعرضة عملية تطوير منهج وبرنامج تدريبي في مجال التغير المناخي وهو أحد أنشطة المشروع التي ستنفذ في الربع الثاني والثالث من العام الحالي.
--(بترا)
رح/أز/ ع ط
05/03/2024 19:40:13
MENAFN05032024000117011021ID1107938898
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