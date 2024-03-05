منصة درسك تكرم مدراء مدراس وطلبة في عجلون

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عجلون 5 آذار (بترا) -كرم مدير التربية والتعليم في محافظة عجلون الدكتور أسعد الشرع عددا من مدراء المدارس والطلبة خلال الحفل الذي أقيم في قاعة مدرسة حطين الأساسية المختلطة وذلك للجهود المتميزة والمتابعة المستمرة ضمن مبادرة درسك التعليمية.

وقال الشرع إن زياراتنا للمدارس تكشف التميز والأبداع لدى طلبتنا وذلك نتيجة جهود وتعاون ومتابعة من مدراء ومديرات المدارس، مشيرا إلى أن هذه المنصة مهمه للطلبة حيث أنها تعمل على نقلة نوعية متميزة من حالة الجمود الى حالة تفاعلية وللتواصل بينهم وهي منصة رسمية ومعتمدة .

بدورها، بينت منسقة منصة درسك آلاء القضاة أن المنصة تعليمية وتعزيزية وغير ربحية مكملة للمنهاج المدرسي وتستهدف طلبة الصف السابع وبدأت المنصة في عام 2023-2024 كانت لعشرين مدرسة وتوسعت على جميع مدارس ومديريات المملكة، موضحة أن المنصة بدأت بجميع المدارس الحكومية عام 2022-2023 وكان هناك تفاعل بشكل كبير من الطلبة على المنصة.

وأشارت القضاة إلى أنه اليوم جرى تكريم أول 10 مدارس من مدارس محافظة عجلون، وتكريم أول 10 طلاب على مستوى المحافظة ولمدراء المدارس التي كانت اعلى نسبة تفاعل على المنصة بالمستوى السابع على مستوى المملكة .

وثمنت مديرة مدرسة حطين ربيعة المومني جهود مدير مديرية التربية والتعليم وحرصه على تميز ومتابعة الطلبة وتوفير بيئة تعليمية آمنة للطلبة.

--(بترا)

ع.ف/أز/ ع ط

05/03/2024 19:35:35