منصة درسك تكرم مدراء مدراس وطلبة في عجلون

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عجلون 5 آذار (بترا) -كرم مدير التربية والتعليم في محافظة عجلون الدكتور أسعد الشرع عددا من مدراء المدارس والطلبة خلال الحفل الذي أقيم في قاعة مدرسة حطين الأساسية المختلطة وذلك للجهود المتميزة والمتابعة المستمرة ضمن مبادرة درسك التعليمية.
وقال الشرع إن زياراتنا للمدارس تكشف التميز والأبداع لدى طلبتنا وذلك نتيجة جهود وتعاون ومتابعة من مدراء ومديرات المدارس، مشيرا إلى أن هذه المنصة مهمه للطلبة حيث أنها تعمل على نقلة نوعية متميزة من حالة الجمود الى حالة تفاعلية وللتواصل بينهم وهي منصة رسمية ومعتمدة .
بدورها، بينت منسقة منصة درسك آلاء القضاة أن المنصة تعليمية وتعزيزية وغير ربحية مكملة للمنهاج المدرسي وتستهدف طلبة الصف السابع وبدأت المنصة في عام 2023-2024 كانت لعشرين مدرسة وتوسعت على جميع مدارس ومديريات المملكة، موضحة أن المنصة بدأت بجميع المدارس الحكومية عام 2022-2023 وكان هناك تفاعل بشكل كبير من الطلبة على المنصة.
وأشارت القضاة إلى أنه اليوم جرى تكريم أول 10 مدارس من مدارس محافظة عجلون، وتكريم أول 10 طلاب على مستوى المحافظة ولمدراء المدارس التي كانت اعلى نسبة تفاعل على المنصة بالمستوى السابع على مستوى المملكة .
وثمنت مديرة مدرسة حطين ربيعة المومني جهود مدير مديرية التربية والتعليم وحرصه على تميز ومتابعة الطلبة وتوفير بيئة تعليمية آمنة للطلبة.
--(بترا)
ع.ف/أز/ ع ط
05/03/2024 19:35:35
MENAFN05032024000117011021ID1107938897
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