بتوجيهات ملكية..الحنيطي يفتتح مدرسة دير يوسف للبنين وشعبة الشؤون التعليمية

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 5 آذار (بترا)- بتوجيهات ملكية سامية وتزامناً مع زيارة جلالة الملك عبدالله الثاني، القائد الأعلى للقوات المسلحة إلى محافظة إربد، افتتح رئيس هيئة الأركان المشتركة، اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي اليوم الثلاثاء، مدرسة دير يوسف الثانوية للبنين وشعبة الشؤون التعليمية/ الشمال التابعة لمديرية التربية والتعليم والثقافة العسكرية.

وأكد اللواء الركن الحنيطي أهمية النهوض بالمنظومة التعليمية وتطويرها لمواكبة المستجدات وتحقيق الطموحات نحو بناء جيل واعٍ ومدرك لأهمية التعليم وقادر على المنافسة في سوق العمل، ورفدها بالإمكانات المتاحة، مبيناً ضرورة مواكبة تطورات التكنولوجيا المتسارعة في عملية التعليم لأهميتها البالغة في تطوير مهارات الطلبة، وإكسابهم مهارات جديدة وتحريك عجلة الإبداع بما يرفع سوية التعليم لديهم.

وشدد اللواء الركن الحنيطي على أهمية الاستمرار في دعم وتطوير العملية التعليمية وتوفير البيئة التعليمية والمدرسية المناسبة للطلبة، لرفد سوق العمل بالكفاءات، وبما يعزز مسيرة الارتقاء بقطاع التربية والتعليم في المملكة كما أردها جلالة الملك عبدالله الثاني.

وبين مدير التربية والتعليم والثقافة العسكرية أن المديرية تسعى دائماً للتميز بالتعلم والتعليم بالشراكة مجتمعية بغية تحقيق أهداف وتطلعات جلالة القائد الأعلى للقوات المسلحة، ونشر الوعي الثقافي لدى الطلاب وغرس قيم الولاء والانتماء، وتقديم الخبرات الفنية والإدارية لرفع مستوى أداء مجتمع المدرسة، وتعزيز الشراكة المجتمعية في عمليات تطوير بما يحقق الإبداع والتميز.

نيابة عن أولياء أمور الطلبة والأهالي وأعرب اللواء المتقاعد عبدالله العمري عن شكره للقيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي على هذا الصرح العلمي والذي يضم إدارة كفؤة وهيئة تدريس على مستوى عالٍ من العلم والخبرة، ما انعكس إيجابًا على أداء الطلبة ومستواهم التعليمي خلال فترة وجيزة.

وجال رئيس هيئة الأركان المشتركة في أقسام ومرافق المدرسة المختلفة، واطلع على الإمكانات التعليمية التي تقدمها المدرسة لأبناء المنطقة، كما تفقد مبنى شعبة الشؤون التعليمية/ الشمال.

وفي نهاية الافتتاح دوّن اللواء الركن الحنيطي كلمةً في سجل كبار الزوار.

يشار إلى أن المدرسة مقامة على أرض تبلغ مساحة 7 دونمات تضم (14) غرفة صفية، وتم إنشاء ملاعب كرة قدم وسلة وطائرة، كما أقيمت شعبة الشؤون التعليمية/الشمال على أرض بمساحة (5) دونمات وبمساحة 1158 متر مربع، وتخدم الشعبة مدارس الثقافة ‏العسكرية في محافظات الشمال وعددها (10) مدارس، وأنجزت عملية الصيانة العامة للمدرسة وعملية بناء الشعبة من خلال الشركة العربية للمقاولات التابعة لمديرية مؤسسة الإسكان والأشغال العسكرية وفق أحدث الأسس والبنى التحتية.

--(بترا)

ل م/أز/ ع ط

05/03/2024 19:12:34