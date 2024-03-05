يونيسف تحذر من انفجار وفيات أطفال غزة جراء سوء التغذية

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 5 آذار (بترا)- حذرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة يونيسف، اليوم الثلاثاء، من انفجار وشيك في عدد وفيات الأطفال المرتبطة بسوء التغذية بقطاع غزة، موضحة أن معدلات الوفيات بشمال القطاع أعلى بثلاث مرات من المسجلة في الجنوب.

و بحسب الموقع الرسمي للمنظمة، قال المتحدث باسم يونيسف جيمس إلدر، في مؤتمر صحفي بمقر الأمم المتحدة في جنيف: "نشاهد وفيات (بسبب سوء التغذية) كنا نخشاها منذ فترة طويلة، ونرى أن تلك الوفيات ستستمر في الارتفاع".

وأضاف: "سنرى انفجارا وشيكا في وفيات الأطفال، إذا لم يتم حل أزمة التغذية المتفاقمة" في قطاع غزة.

وأوضح إلدر أن معدلات سوء التغذية لدى الأطفال دون سن الخامسة في الشمال أعلى بثلاث مرات من تلك الموجودة في رفح جنوبا.

وبخصوص القيود المفروضة على دخول المساعدات إلى قطاع غزة، قال متحدث اليونيسيف إن "وصول قدر ضئيل من المساعدات، قد يحدث فرقا في إنقاذ الأرواح".

وأوضح إنه "بالإضافة إلى الجوع، هناك خطر متزايد من انتشار الأمراض المعدية، حيث أصيب 9 من كل 10 أطفال دون سن الخامسة وحوالي 220 ألفا بالمرض خلال الأسابيع الماضية".

-- (بترا)

رصد/ م ح/ ف م / ع ط

05/03/2024 19:10:19