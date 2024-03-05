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آل البيت تحتفي بذكرى الإسراء والمعراج

3/5/2024 2:45:37 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

المفرق 5 آذار (بترا)- نظمت جامعة آل البيت، اليوم الثلاثاء، احتفالا بمناسبة ذكرى الإسراء والمعراج، برعاية رئيس الجامعة الدكتور أسامة نصير.
وقال إمام الحضرة الهاشمية سماحة الدكتور أحمد الخلايلة، إن الأردن وقيادته الهاشمية بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني، لا يوفر مجهوداً في مواصلة الدفاع عن الأقصى وأهل غزة في المحافل الدولية.
وأضاف خلال الاحتفال، أن ذكرى الإسراء والمعراج تعيد فينا الهمم وتشحن المعنويات، مشيراً الى الإعجاز والتكريم والرسائل والمعاني المستقاة من عظم المناسبة والقرآن الكريم.
ولفت إلى أن محور الحديث بهذه المناسبة يعزز مكان الكرامة وأن الإسراء والمعراج من ألوان التكريم للرسول الكريم دون سائر الخلق بهذه المنزلة، مشيرا إلى صفات الرسول الكريم والتجليات والآثار في رحلة الإسراء والمعراج.
من جهته، قال عميد كلية الشريعة الدكتور أنس أبو عطا "إننا في جامعة آل البيت نقف عند مناسبة كريمة، ذكرى الإسراء كفعل والمعراج كمكان"، لافتا إلى أن كلية الشريعة تعهّدت بأن تخرج الكفاءات الوطنية عالية التّأهيل الشرعي وتسعى لتوجيههم من خلال إسهاماتها العلمية المختلفة للدراسة والتيقن والبحث والـتأصيل للشريعة الإسلامية ليكون لهم بصمة لما فيه خير الدين وصلاحه.
وبين أبو عطا، موقف الأردن الثابت قيادة وشعبا وهو الأقوى في العالم العربي والإسلامي، بالإمداد والإعداد والإسناد لأهل غزة.
--(بترا)
ه ق/ف م/رق
05/03/2024 18:53:46

MENAFN05032024000117011021ID1107938893

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