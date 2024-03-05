آل البيت تحتفي بذكرى الإسراء والمعراج

(MENAFN
- Jordan News Agency)
المفرق 5 آذار (بترا)- نظمت جامعة آل البيت، اليوم الثلاثاء، احتفالا بمناسبة ذكرى الإسراء والمعراج، برعاية رئيس الجامعة الدكتور أسامة نصير.
وقال إمام الحضرة الهاشمية سماحة الدكتور أحمد الخلايلة، إن الأردن وقيادته الهاشمية بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني، لا يوفر مجهوداً في مواصلة الدفاع عن الأقصى وأهل غزة في المحافل الدولية.
وأضاف خلال الاحتفال، أن ذكرى الإسراء والمعراج تعيد فينا الهمم وتشحن المعنويات، مشيراً الى الإعجاز والتكريم والرسائل والمعاني المستقاة من عظم المناسبة والقرآن الكريم.
ولفت إلى أن محور الحديث بهذه المناسبة يعزز مكان الكرامة وأن الإسراء والمعراج من ألوان التكريم للرسول الكريم دون سائر الخلق بهذه المنزلة، مشيرا إلى صفات الرسول الكريم والتجليات والآثار في رحلة الإسراء والمعراج.
من جهته، قال عميد كلية الشريعة الدكتور أنس أبو عطا "إننا في جامعة آل البيت نقف عند مناسبة كريمة، ذكرى الإسراء كفعل والمعراج كمكان"، لافتا إلى أن كلية الشريعة تعهّدت بأن تخرج الكفاءات الوطنية عالية التّأهيل الشرعي وتسعى لتوجيههم من خلال إسهاماتها العلمية المختلفة للدراسة والتيقن والبحث والـتأصيل للشريعة الإسلامية ليكون لهم بصمة لما فيه خير الدين وصلاحه.
وبين أبو عطا، موقف الأردن الثابت قيادة وشعبا وهو الأقوى في العالم العربي والإسلامي، بالإمداد والإعداد والإسناد لأهل غزة.
--(بترا)
ه ق/ف م/رق
05/03/2024 18:53:46
MENAFN05032024000117011021ID1107938893
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