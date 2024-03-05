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افتتاح معرض الوسائل التعليمية للتدخلات العلاجية بالبادية الشمالية الغربية

3/5/2024 2:45:07 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

البادية الشمالية الغربية 5 آذار (بترا)- افتتح مدير التربية والتعليم للواء البادية الشمالية الغربية، الدكتور عبدالله الشرفات، اليوم الثلاثاء، معرض الوسائل التعليمية للبرنامج الوطني للتدخلات العلاجية.
وأكد الشرفات حرص واهتمام مديرية التربية بتنمية القدرات الإبداعية لدى الطلبة، لاسيما ان هذه المعارض تجسد التعليم المبسط الذي يسهل وصول المعلومة إلى أذهان الطلبة.
ويهدف المعرض الذي نظمته مدرسة صفية بنت عبد المطلب الثانوية للبنات،بمشاركة مدارس شبكه الزعتري والباعج، إلى إبراز المواهب العلمية والفنية لدى طلبة ومعلمي برنامج التدخلات العلاجية في مدارس اللواء والعمل على تحويل النظريات المجردة إلى وسائل تفاعلية تساهم في تطوير وبناء العمليات التعليمية، متضمنا مجسمات ولوحات وقصص نجاح وأفكار إبداعية مصنوعة من خامات البيئة، التي تم توظيفها بالشكل الأمثل، إضافة إلى فقرات فنية توضح أهمية وأهداف هذا البرنامج.
--(بترا)
ه ق/رق
05/03/2024 18:19:01

MENAFN05032024000117011021ID1107938890

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