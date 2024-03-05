افتتاح معرض الوسائل التعليمية للتدخلات العلاجية بالبادية الشمالية الغربية

(MENAFN
- Jordan News Agency)
البادية الشمالية الغربية 5 آذار (بترا)- افتتح مدير التربية والتعليم للواء البادية الشمالية الغربية، الدكتور عبدالله الشرفات، اليوم الثلاثاء، معرض الوسائل التعليمية للبرنامج الوطني للتدخلات العلاجية.
وأكد الشرفات حرص واهتمام مديرية التربية بتنمية القدرات الإبداعية لدى الطلبة، لاسيما ان هذه المعارض تجسد التعليم المبسط الذي يسهل وصول المعلومة إلى أذهان الطلبة.
ويهدف المعرض الذي نظمته مدرسة صفية بنت عبد المطلب الثانوية للبنات،بمشاركة مدارس شبكه الزعتري والباعج، إلى إبراز المواهب العلمية والفنية لدى طلبة ومعلمي برنامج التدخلات العلاجية في مدارس اللواء والعمل على تحويل النظريات المجردة إلى وسائل تفاعلية تساهم في تطوير وبناء العمليات التعليمية، متضمنا مجسمات ولوحات وقصص نجاح وأفكار إبداعية مصنوعة من خامات البيئة، التي تم توظيفها بالشكل الأمثل، إضافة إلى فقرات فنية توضح أهمية وأهداف هذا البرنامج.
--(بترا)
ه ق/رق
05/03/2024 18:19:01
MENAFN05032024000117011021ID1107938890
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