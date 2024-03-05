النجار ترعى احتفال لواء دير علا مدينة للثقافة الأردنية 2024

(MENAFN
- Jordan News Agency)
دير علا 5 آذار (بترا) وجدي النعيمات- رعت وزيرة الثقافة هيفاء النجار، اليوم الثلاثاء، احتفال لواء دير علا بمناسبة إعلانه مدينة للثقافة الأردنية لعام 2024، والذي أقيم على ملعب المجمع الرياضي بمنطقة ضرار بن ألأزور بمجمع ضرار بن الأزور الرياضي.
وقالت الوزيرة، إن مشروع المدن الثقافية في الألوية يؤسس لتنمية ثقافية في المدن الأردنية من خلال إيجاد فعل ثقافي على مدار العام بالتشاركية مع المحافظة ومجالس المحافظة والهيئات الثقافية لإبراز هذا المشروع الثقافي المهم بأبعاده ودفع مسيرة اللواء الثقافية التي تعكس نوعية الحياة فيه.
وأضافت ان اللواء يمتاز بتوفر مزيج روحي من أعمال ثقافية ومقامات للصحابة واستمرار العمل مع الشركاء يؤسس لحاضنة ثقافية مستمرة.
وأشارت الى ان دير علا سلة الغذاء والبيئة والاستقرار وجزء رئيسي من قصة الصمود الوطني الأردني بقيادة جلالة الملك وهمة أبنائه.
من جهته، قال محافظ البلقاء الدكتور فراس أبو قاعود، إن احتفال اليوم جاء في لواء سطر بطولات كثيرة وقدم للدولة الأردنية والمجتمع كثير من الإيجابيات التي تزيد من قيمته وأهميته.
ولفت الى ان محافظة البلقاء حظيت بالفوز بمدن الثقافة، حيث كانت مدينة السلط مدينة للثقافة عام 2016 وفي 2018 كانت عين الباشا وعام 2022 كانت ماحص والفحيص وعام 2024 كانت دير علا وهي تعد ميزة إضافية للبلقاء ودليل على ان المنتج والحراك الثقافي في البلقاء أتى أكله.
واشتمل الاحتفال الذي حضره متصرف لواء دير علا الدكتور علي المواس، ومدراء الدوائر والهيئات الثقافية ومجلس محافظة البلقاء ورؤساء الأندية الشبابية والجمعيات الخيرية على عرض قصص نجاح رئيس جمعية شباب الوادي الخيرية، المهندس فايز الكبها، والشابتين باسمة وهنادي عايش منسقتا زهور، حيث اعتبرت مشاريعهم ريادية أحدثت تنمية في المجتمع المحلي، وأقيم على هامش الاحتفال بازار خيري ومعرض للكتاب.
--(بترا)
ون/ف ق/رق
05/03/2024 18:12:00
MENAFN05032024000117011021ID1107938889
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.