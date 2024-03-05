النجار ترعى احتفال لواء دير علا مدينة للثقافة الأردنية 2024

MENAFN - Jordan News Agency)

دير علا 5 آذار (بترا) وجدي النعيمات- رعت وزيرة الثقافة هيفاء النجار، اليوم الثلاثاء، احتفال لواء دير علا بمناسبة إعلانه مدينة للثقافة الأردنية لعام 2024، والذي أقيم على ملعب المجمع الرياضي بمنطقة ضرار بن ألأزور بمجمع ضرار بن الأزور الرياضي.

وقالت الوزيرة، إن مشروع المدن الثقافية في الألوية يؤسس لتنمية ثقافية في المدن الأردنية من خلال إيجاد فعل ثقافي على مدار العام بالتشاركية مع المحافظة ومجالس المحافظة والهيئات الثقافية لإبراز هذا المشروع الثقافي المهم بأبعاده ودفع مسيرة اللواء الثقافية التي تعكس نوعية الحياة فيه.

وأضافت ان اللواء يمتاز بتوفر مزيج روحي من أعمال ثقافية ومقامات للصحابة واستمرار العمل مع الشركاء يؤسس لحاضنة ثقافية مستمرة.

وأشارت الى ان دير علا سلة الغذاء والبيئة والاستقرار وجزء رئيسي من قصة الصمود الوطني الأردني بقيادة جلالة الملك وهمة أبنائه.

من جهته، قال محافظ البلقاء الدكتور فراس أبو قاعود، إن احتفال اليوم جاء في لواء سطر بطولات كثيرة وقدم للدولة الأردنية والمجتمع كثير من الإيجابيات التي تزيد من قيمته وأهميته.

ولفت الى ان محافظة البلقاء حظيت بالفوز بمدن الثقافة، حيث كانت مدينة السلط مدينة للثقافة عام 2016 وفي 2018 كانت عين الباشا وعام 2022 كانت ماحص والفحيص وعام 2024 كانت دير علا وهي تعد ميزة إضافية للبلقاء ودليل على ان المنتج والحراك الثقافي في البلقاء أتى أكله.

واشتمل الاحتفال الذي حضره متصرف لواء دير علا الدكتور علي المواس، ومدراء الدوائر والهيئات الثقافية ومجلس محافظة البلقاء ورؤساء الأندية الشبابية والجمعيات الخيرية على عرض قصص نجاح رئيس جمعية شباب الوادي الخيرية، المهندس فايز الكبها، والشابتين باسمة وهنادي عايش منسقتا زهور، حيث اعتبرت مشاريعهم ريادية أحدثت تنمية في المجتمع المحلي، وأقيم على هامش الاحتفال بازار خيري ومعرض للكتاب.

--(بترا)

ون/ف ق/رق

05/03/2024 18:12:00