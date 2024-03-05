وزير الفلاحة التونسي يزور جمعية بيت الخير التعاونية بالبادية الوسطى

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 5 آذار (بترا )- اطلع وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري في تونس عبد المنعم بلعاتي، لدى زيارته اليوم الثلاثاء، جمعية بيت الخير التعاونية، في البادية الوسطى، على آليات استخدام المياه المعالجة في الزراعة.

وقال رئيس الجمعية محمد طراد الفايز، في بيان، إن الجمعية هي أول من استخدم المياه المعالجة في زراعة الأعلاف والبرسيم والذرة العلفية والمحاصيل الحقلية مثل الشعير والقمح العلفي (تريتكال )، وذلك بهدف نشر هذه التجربة الريادية في مختلف مناطق المملكة، خاصة في ظل ندرة المصادر المائية.

وبين الفايز أن هذه التجربة التي تعتمد على الكفاءات المحلية من أبناء البادية في استخدام المياه المعالجة من محطة تنقية جنوب عمان، في الزراعة، أثبتت جدواها الاقتصادية، من خلال دعم مربي الثروة الحيوانية، والحد من الفقر والبطالة، ومكافحة التصحر، وتوفير مصادر دخل جديدة لأبناء البادية.

وأوضح الفايز، "أن الرغبة في النجاح، والإصرار على الإنجاز، يستدعي منا الاستفادة من الإمكانات المتاحة واستغلالها بشكل إيجابي، ومواكبة التطورات العلمية، بغية تحقيق الأهداف التنموية والاقتصادية التي تعود بالنفع والفائدة علينا جميعا".







من جانبه أوضح الوزير التونسي، أن زيارته للجمعية، جاءت بهدف الاطلاع على هذه التجربة الريادية المميزة، ونقلها إلى بلاده للاستفادة منها في عمليات مماثلة.

وأكد أن استخدام المياه المعالجة، التي تخضع لمعايير ومواصفات أردنية دقيقة، بشكل إيجابي وحسن إدارة المشاريع الزراعية في منطقة شبه جافة، واستخدام معدات وأنظمة زراعية حديثة، أدى إلى تحويلها إلى مسطحات خضراء على الرغم من شح المصادر المائية في الأردن.

وفي نهاية الزيارة التي رافقه فيها مدير الصندوق الهاشمي لتنمية البادية الأردنية جمال الفايز، والسفيرة التونسية في عمان مفيدة الزريبي، تفقد الوزير التونسي، بعض المشاريع الزراعية، مبديا إعجابه بهذه التجربة النوعية التي حولت التحديات إلى فرص للنجاح والتقدم.

--(بترا)

ف م/رق

05/03/2024 18:14:17