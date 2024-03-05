وزير الاوقاف يفتتح اسبوع العناية بالمساجد في دير علا

(MENAFN
- Jordan News Agency)
دير علا 5 آذار (بترا)-قال وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الدكتور محمد الخلايلة، إن الوزارة أعدت برنامجاً متكاملاً لشهر رمضان من حيث إعداد المساجد، وتهيئة الأئمة، والإعداد لصلاة التراويح، وخطبة الجمعة ، فضلاً عن دروس الوعظ والإرشاد، والمجالس العلمية الهاشمية.
وأضاف الخلايلة لدى افتتاحه اليوم الثلاثاء في مقام أبي عبيدة بلواء دير علا، أسبوع العناية بالمساجد الذي خصصته الوزارة سنويا لصيانة ورعاية ونظافة المساجد مع حلول شهر رمضان المبارك، أن استعدادات الوزارة للشهر الفضيل تتضمن كذلك تقديم مساعدات من قبل صندوق الزكاة والبرامج الوقفية.
وأشار الى ان الوزارة جعلت أسبوع العناية بالمساجد قبل شهر رمضان المبارك لتكون جاهزة لاستقبال المصلين، مؤكدا إنفاق ملايين الدنانير على المساجد من موازنة الدولة، حيث بلغت فاتورة الطاقة للمساجد العام الماضي 8.5 مليون دينار، ناهيك عن ملايين يتم إنفاقها على أعمار المساجد وصيانتها وفاتورة المياه ورعايتها من قبل الموظفين، فضلا عن مشروع فرش المساجد الذي بدأته الوزارة قبل 3 سنوات، ما يدل على حرص الأردن بقيادته الهاشمية على رعاية المساجد والاهتمام بها.
وقال" نلتقي اليوم في مقام أبي عبيدة في الأرض المباركة حيث أضرحة صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين جاؤوا إلى هذا المكان لتحرير الإنسان وبناء الأمة والمجتمع، ونقلوا لنا الدين والعلم والحديث، معربا عن شكره لمؤسسة ولي العهد وللمتطوعين في أسبوع العناية بالمساجد.
ولفت مدير أوقاف محافظة البلقاء الدكتور احمد الخرابشة، إلى أن افتتاح الأسبوع يتزامن مع اختيار دير علا مدينة للثقافة الأردنية، مشيراً إلى أهمية دور المساجد كمنطلق للعلم والثقافة.
من جهته، اكد رئيس لجان المساجد الدكتور محمد ربابعة، الحرص على جعل المسجد بيئة إيمانية روحانية جاذبة تليق بمسمى بيت الله.
وحضر الافتتاح، محافظ محافظة البلقاء الدكتور فراس أبو قاعود، والنائب محمد العلاقمة، ومتصرف لواء دير علا الدكتور علي المواس، ورئيس مجلس محافظة البلقاء إبراهيم العواملة، ومساعد الأمين العام للدعوة والتوجيه الإسلامي مدير الوعظ والإرشاد في الوزارة الدكتور إسماعيل الخطبا، ومدراء الأوقاف في المملكة، وأهالي ووجهاء المنطقة.
--(بترا)
ون/ف ق
05/03/2024 17:35:06
MENAFN05032024000117011021ID1107938879
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