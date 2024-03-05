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وزير الاوقاف يفتتح اسبوع العناية بالمساجد في دير علا

3/5/2024 2:44:55 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

دير علا 5 آذار (بترا)-قال وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الدكتور محمد الخلايلة، إن الوزارة أعدت برنامجاً متكاملاً لشهر رمضان من حيث إعداد المساجد، وتهيئة الأئمة، والإعداد لصلاة التراويح، وخطبة الجمعة ، فضلاً عن دروس الوعظ والإرشاد، والمجالس العلمية الهاشمية.
وأضاف الخلايلة لدى افتتاحه اليوم الثلاثاء في مقام أبي عبيدة بلواء دير علا، أسبوع العناية بالمساجد الذي خصصته الوزارة سنويا لصيانة ورعاية ونظافة المساجد مع حلول شهر رمضان المبارك، أن استعدادات الوزارة للشهر الفضيل تتضمن كذلك تقديم مساعدات من قبل صندوق الزكاة والبرامج الوقفية.
وأشار الى ان الوزارة جعلت أسبوع العناية بالمساجد قبل شهر رمضان المبارك لتكون جاهزة لاستقبال المصلين، مؤكدا إنفاق ملايين الدنانير على المساجد من موازنة الدولة، حيث بلغت فاتورة الطاقة للمساجد العام الماضي 8.5 مليون دينار، ناهيك عن ملايين يتم إنفاقها على أعمار المساجد وصيانتها وفاتورة المياه ورعايتها من قبل الموظفين، فضلا عن مشروع فرش المساجد الذي بدأته الوزارة قبل 3 سنوات، ما يدل على حرص الأردن بقيادته الهاشمية على رعاية المساجد والاهتمام بها.
وقال" نلتقي اليوم في مقام أبي عبيدة في الأرض المباركة حيث أضرحة صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين جاؤوا إلى هذا المكان لتحرير الإنسان وبناء الأمة والمجتمع، ونقلوا لنا الدين والعلم والحديث، معربا عن شكره لمؤسسة ولي العهد وللمتطوعين في أسبوع العناية بالمساجد.
ولفت مدير أوقاف محافظة البلقاء الدكتور احمد الخرابشة، إلى أن افتتاح الأسبوع يتزامن مع اختيار دير علا مدينة للثقافة الأردنية، مشيراً إلى أهمية دور المساجد كمنطلق للعلم والثقافة.
من جهته، اكد رئيس لجان المساجد الدكتور محمد ربابعة، الحرص على جعل المسجد بيئة إيمانية روحانية جاذبة تليق بمسمى بيت الله.
وحضر الافتتاح، محافظ محافظة البلقاء الدكتور فراس أبو قاعود، والنائب محمد العلاقمة، ومتصرف لواء دير علا الدكتور علي المواس، ورئيس مجلس محافظة البلقاء إبراهيم العواملة، ومساعد الأمين العام للدعوة والتوجيه الإسلامي مدير الوعظ والإرشاد في الوزارة الدكتور إسماعيل الخطبا، ومدراء الأوقاف في المملكة، وأهالي ووجهاء المنطقة.
--(بترا)
ون/ف ق
05/03/2024 17:35:06

MENAFN05032024000117011021ID1107938879

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