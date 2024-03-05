افتتاح معرض المسار المهني التقني في السلط

(MENAFN
- Jordan News Agency)
السلط 5 آذار (بترا)- افتتح مدير التربية والتعليم في السلط الدكتور حرب الحجاج، اليوم الثلاثاء، معرض المسار المهني التقني الجديد BTEC في مدرسة عائشة بنت أبي بكر الثانوية المختلطة، بالتعاون مع جامعتي الحسين التقنية والبلقاء التطبيقية، ومؤسسة التدريب المهني.
وقدم الدكتور الحجاج، شرحاً عن المسار والتخصصات التي تم إضافتها هذا العام، حاثا أولياء الأمور على توعية أبنائهم الطلبة على أهمية المسار المهني لتوفير فرص عمل لهم.
وقدم طلبة من جامعتي البلقاء التطبيقية والحسين التقنية، عرضاً يوضح التخصصات التي تستقبلها الجامعتان للمسار المهني، كما جرى عرض قصص النجاح لطلبة الجامعتين في المسار التقني لتحفيز الطلبة في المدارس على اختيار المسار المناسب.
--(بترا)
أع/رق
05/03/2024 17:33:31
MENAFN05032024000117011021ID1107938878
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