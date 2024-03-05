افتتاح معرض المسار المهني التقني في السلط

MENAFN - Jordan News Agency)

السلط 5 آذار (بترا)- افتتح مدير التربية والتعليم في السلط الدكتور حرب الحجاج، اليوم الثلاثاء، معرض المسار المهني التقني الجديد BTEC في مدرسة عائشة بنت أبي بكر الثانوية المختلطة، بالتعاون مع جامعتي الحسين التقنية والبلقاء التطبيقية، ومؤسسة التدريب المهني.

وقدم الدكتور الحجاج، شرحاً عن المسار والتخصصات التي تم إضافتها هذا العام، حاثا أولياء الأمور على توعية أبنائهم الطلبة على أهمية المسار المهني لتوفير فرص عمل لهم.

وقدم طلبة من جامعتي البلقاء التطبيقية والحسين التقنية، عرضاً يوضح التخصصات التي تستقبلها الجامعتان للمسار المهني، كما جرى عرض قصص النجاح لطلبة الجامعتين في المسار التقني لتحفيز الطلبة في المدارس على اختيار المسار المناسب.

--(بترا)

أع/رق

05/03/2024 17:33:31