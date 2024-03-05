الأردن يسير قافلة مساعدات برية إلى غزة تحمل 427 طناً من المواد الغذائية

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 5 آذار (بترا)- سيرت الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية، اليوم الثلاثاء، قافلة مساعدات غذائية جديدة إلى أهلنا في غزة، بالتعاون مع القوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي، مكونة من 24 شاحنة وبحمولة 427 طنا.
وحملت القافلة طروداً غذائية ومادة الطحين بتبرع من منظمة (Human Appeal) وجمعية الإمداد الخيرية – جنوب افريقيا، وتكية أم علي، وبرنامج الغذاء العالمي (WFP).
وقال أمين عام الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية الدكتور حسين الشبلي في بيان، إن هذه القافلة البرية عبرت ظهر اليوم الثلاثاء من جسر الملك حسين تمهيدا لإيصالها لأهلنا في غزة، في الوقت الذي كان فيه سلاح الجو الملكي الأردني يُنزل المساعدات جواً إلى القطاع.
وبين أن هذه القافلة هي استمرار للجهود الأردنية في دعم أهلنا في غزة، بسبب الظروف الراهنة التي يمرون بها وقد تم تجهيز هذه القافلة بمواد غذائية وإغاثية ليصار توزيعها على القطاع.
وأكد الشبلي استمرار الهيئة في استقبال التبرعات والتنسيق لإدخال المساعدات برّا وجوّا الى القطاع للوقوف بجانب أهلنا في غزة.
وتستقبل الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية التبرعات النقدية من خلال حسابها البنكي في بنك الاتحاد رقم: JO32 UBSI 1030 0000 4010 1659 9151 06، أو من خلال المحافظ الإلكترونية أو من خلال كليك JHCOGAZA، إضافة إلى "اي فواتيركم" ومن خلال موقعها الإلكتروني
--(بترا)
ج ب/رق
05/03/2024 17:33:11
MENAFN05032024000117011021ID1107938877
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