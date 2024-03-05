الأردن يسير قافلة مساعدات برية إلى غزة تحمل 427 طناً من المواد الغذائية

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 5 آذار (بترا)- سيرت الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية، اليوم الثلاثاء، قافلة مساعدات غذائية جديدة إلى أهلنا في غزة، بالتعاون مع القوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي، مكونة من 24 شاحنة وبحمولة 427 طنا.

وحملت القافلة طروداً غذائية ومادة الطحين بتبرع من منظمة (Human Appeal) وجمعية الإمداد الخيرية – جنوب افريقيا، وتكية أم علي، وبرنامج الغذاء العالمي (WFP).

وقال أمين عام الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية الدكتور حسين الشبلي في بيان، إن هذه القافلة البرية عبرت ظهر اليوم الثلاثاء من جسر الملك حسين تمهيدا لإيصالها لأهلنا في غزة، في الوقت الذي كان فيه سلاح الجو الملكي الأردني يُنزل المساعدات جواً إلى القطاع.

وبين أن هذه القافلة هي استمرار للجهود الأردنية في دعم أهلنا في غزة، بسبب الظروف الراهنة التي يمرون بها وقد تم تجهيز هذه القافلة بمواد غذائية وإغاثية ليصار توزيعها على القطاع.

وأكد الشبلي استمرار الهيئة في استقبال التبرعات والتنسيق لإدخال المساعدات برّا وجوّا الى القطاع للوقوف بجانب أهلنا في غزة.

وتستقبل الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية التبرعات النقدية من خلال حسابها البنكي في بنك الاتحاد رقم: JO32 UBSI 1030 0000 4010 1659 9151 06، أو من خلال المحافظ الإلكترونية أو من خلال كليك JHCOGAZA، إضافة إلى "اي فواتيركم" ومن خلال موقعها الإلكتروني

--(بترا)

ج ب/رق

05/03/2024 17:33:11