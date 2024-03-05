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ماركا تتصدر منافسات نهائي الألعاب الرياضية التاسعة

3/5/2024 2:44:52 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 5 آذار (بترا)- واصلت نهائيات الألعاب الرياضية التاسعة للمرحلة الأساسية الدنيا، لتي تنظمها وزارة التربية والتعليم والاتحاد الأردني للرياضة المدرسية، منافساتها اليوم الثلاثاء.
وتصدرت مديرية ماركا منافسات الوثب الطويل ودفع الكرة الحديدية، وتصدرت تربية لواء الجامعة في منافسات الـ 50 مترا ضمن منافسات ألعاب القوى للطلاب.
وجاء ترتيب الميداليات في اليوم الثالث تربية ماركا أولا بـ (8 ذهبية،1 فضية، 2 برونزية)، ثم الجامعة (4،0،2)، والقويسمة (1،4،1)، وعمان (1،0،1)، وبني كنانة (0،0،1)، وناعور (0،2،0)، والزرقاء الأولى(0،2،0)، والأغوار الشمالية (1،1،0)، والمفرق(0،1،0)، واربد(0،1،0)، والأغوار الجنوبية (0،1،0)، والعقبة (2،0،0)، وبصيرا(1،0،0)، وجرش(1،0،0).
-- (بترا)
ع س/ ن ح
05/03/2024 17:21:12

MENAFN05032024000117011021ID1107938876

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