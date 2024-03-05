ماركا تتصدر منافسات نهائي الألعاب الرياضية التاسعة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 5 آذار (بترا)- واصلت نهائيات الألعاب الرياضية التاسعة للمرحلة الأساسية الدنيا، لتي تنظمها وزارة التربية والتعليم والاتحاد الأردني للرياضة المدرسية، منافساتها اليوم الثلاثاء.
وتصدرت مديرية ماركا منافسات الوثب الطويل ودفع الكرة الحديدية، وتصدرت تربية لواء الجامعة في منافسات الـ 50 مترا ضمن منافسات ألعاب القوى للطلاب.
وجاء ترتيب الميداليات في اليوم الثالث تربية ماركا أولا بـ (8 ذهبية،1 فضية، 2 برونزية)، ثم الجامعة (4،0،2)، والقويسمة (1،4،1)، وعمان (1،0،1)، وبني كنانة (0،0،1)، وناعور (0،2،0)، والزرقاء الأولى(0،2،0)، والأغوار الشمالية (1،1،0)، والمفرق(0،1،0)، واربد(0،1،0)، والأغوار الجنوبية (0،1،0)، والعقبة (2،0،0)، وبصيرا(1،0،0)، وجرش(1،0،0).
-- (بترا)
ع س/ ن ح
05/03/2024 17:21:12
MENAFN05032024000117011021ID1107938876
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